2018-02-20T01:09:33+03:00
Экономика

Четыре способа заменить гастарбайтеров: Не можете много платить - дайте жилье и льготы

В Россию возвращаются мигранты. А они нам нужны?
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Пока мигранты выигрывают борьбу за рабочие места, где бегать надо много, а квалификация не требуется.Пока мигранты выигрывают борьбу за рабочие места, где бегать надо много, а квалификация не требуется.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Следуя решению ООН, мы депортируем северокорейских гастарбайтеров: Дальний Восток недосчитается 36 тыс. строителей и прочих разделывателей рыбы. В Приморье товарищи из КНДР занимаются примерно тем же, чем выходцы из Средней Азии в европейской части страны. «Кто теперь будет стены штукатурить?» - волнуется народ на интернет-форумах. А представляете, если из Москвы и других крупных городов придется выслать мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы?

Четыре года назад из-за падения курса рубля многие гастарбайтеры уезжали сами. Но уже в прошлом году начали возвращаться: по данным Росстата, прибыло больше 200 тыс. человек за год. Половина - из Средней Азии. И сейчас в России нашли работу 4,2 млн. иностранцев. А вот 4 млн. россиян ее не нашли - в Минэкономразвития насчитали 5,4% безработных граждан активного возраста.

Получается, реальный дефицит - всего 200 тыс. тружеников, а остальные 4 млн. просто крадут рабочие места у россиян. А может, эти 4 млн. просто не хотят работать? Хотят, но за большую зарплату, чем у мигрантов. По данным Высшей школы экономики, гастарбайтерам на аналогичных должностях платят на 20% меньше, чем россиянам.

Все упирается в деньги. Завалить рынок труда рублями, чтобы каждый местный получал много, невозможно. Но решения есть - удачные примеры, как устроить на тяжелую работу своих, встречаются не только за рубежом, но и внутри страны.

РЕШЕНИЕ 1:

Белорусское

В Минске на улицах идеальная чистота. При этом в Белоруссии вообще нет гастарбайтеров. В ЖКХ, на стройках двухмиллионного города заняты собственные граждане. Просто минскому дворнику через 2 - 3 года работы предоставляется служебная квартира.

- Дворники получают льготные кредиты, - рассказал «КП» белорусский экономист Ярослав Романчук. - Обычный потребительский займ - под 20%, а коммунальщик получает под 3 - 5%. Дворники через 5 лет работы могут рассчитывать на льготы при покупке квартиры. Квадрат в средней новостройке стоит $1 тыс. Коммунальщик может купить жилье в доме, возведенном за счет государства, по $700. С премиями доход дворника - на уровне среднего в Минске.

Впрочем, действуют в Белоруссии не только пряником. В 2015 году там начали борьбу с тунеядством. Сначала официально неработающих граждан попытались обложить налогом $230 в год. А потом - заставить оплачивать по полной стоимости субсидируемую государством «коммуналку». Поток кандидатов на ранее непопулярные вакансии заметно вырос.

Нам подходит?

В соседнем государстве - практически социализм. Горадминистрация Минска может позволить себе раздавать жилье рабочим, обеспечивать им льготные кредиты. В российских городах при советской власти тоже были квартиры для коммунальщиков. Но сейчас их все распродали, и нет ресурсов, чтобы гарантировать такой же соцпакет для дворников, как в Минске.

Нам бы помогла госпрограмма, поддерживающая трудовую мобильность. Безработные охотнее бы отправились в города занимать непопулярные вакансии, если бы им там было где жить. Надо вернуть служебные квартиры. А то сейчас на крышу над головой за счет компании могут рассчитывать только топ-менеджеры.

Сколько мигрантов постоянно находится в России.

Сколько мигрантов постоянно находится в России.

НАБЛЮДЕНИЕ

Гастарбайтер из Средней Азии, подметающий ваш двор, вполне возможно, никакой не гастарбайтер - многие правдами-неправдами давно получили гражданство РФ, но продолжают трудиться в ЖКХ. Думаете, откуда в московских «Жилищниках» столько граждан РФ? Это не только жители соседних регионов, но и бывшие мигранты.

РЕШЕНИЕ 2:

Американское

Суть решения - надо просто много платить тем, чей труд нужен. Например, водопроводчик в Кремниевой долине в Калифорнии получает столько же, сколько программист: $60 в час.

- В Штатах традиционно высокие оклады у квалифицированных рабочих, которые умеют что-то делать своими руками: электрики, механики получают больше психолога или специалиста по международным отношениям, - рассказал «КП» замдиректора Института США и Канады РАН Виктор Супян. - Поэтому местные держатся за рабочие профессии.

Нам подходит?

В отдельные тяжелые профессии можно заманить местных большими окладами. Но тогда уже другие вакансии окажутся непопулярными. В той же Кремниевой долине теперь самые бедные - повара, продавцы. так что решение половинчатое.

Исследование HeadHunter говорит, что 33% российских работников интеллектуального труда готовы стать рабочими, если им... будет интересно. Люди хотят профессионально заниматься своим хобби. 9% (из тех, кто согласны на перемены) желают стать пекарями. Еще 21% согласились бы на профессию швеи, электрика или автомеханика.

Вот и решение: дайте человеку любимое дело и не зажимайте совсем уж зарплату (по данным HeadHunter, многих устроит среднестатистический доход). Местные сами заменят мигрантов на рабочих местах. И необязательно работягам платить, как топовым программистам, - тогда денег на всех хватит.

РЕШЕНИЕ 3:

Московское

Мигрантов-иностранцев способны заменить мигранты внутренние. По данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), 15% работающих в столице - это временные трудовые мигранты-россияне (не из Подмосковья). Многие работают вахтовым методом.

С 2013 года 70% московского рынка ЖКХ контролируется государственной компанией «Жилищник». Пять лет назад столичная мэрия приняла волевое решение: все новые коммунальщики должны быть с гражданством РФ. Уже нанятым иностранцам разрешили доработать до окончания срока контракта. В итоге за пять лет количество дворников-россиян в «Жилищнике» поднялось с 5 до 60%! В масштабах города это означает, что 40% московских дворников имеют российский паспорт. Хотя иногда это те же таджики (см. «Наблюдение»), есть и люди из соседних с Москвой областей.

- Для дворников в каждом районе построили новые общежития, - рассказали «КП» в префектуре ЮАО. - Люди работают вахтовым методом: две недели через две недели по 12 часов в день. За полмесяца дворник в среднем получает по 30 тыс. руб. Это больше средней зарплаты в Ярославской или Владимирской области.

Всем подходит?

Наем одних россиян накладывает ограничения: чтобы зарплата была мигрантской, надо приемлемое служебное жилье дать.

Но ограничения у столичного опыта все те же - другим российским городам денег не хватит на московские реформы.

Тем более если строительные, торговые, коммунальные компании - не государственные, а частные. На помощь могли бы прийти власти. Обычный коммерсант не начнет строить жилье для россиян, если можно гастарбайтеров дешево заселить в подвал или бытовку. А если государство софинансирует возведение служебного жилья, то нашим проще станет ездить на заработки.

Где трудятся приезжие.

Где трудятся приезжие.

РЕШЕНИЕ 4:

Пермское

Есть два приуральских города-миллионера: Пермь и Екатеринбург. В первом средняя зарплата 31,5 тыс. руб., во втором - 45,6 тыс. руб. В Перми, где ничего не развивается, мигрантов практически нет. В растущем Екатеринбурге уже половина коммунальщиков и строителей - гастарбайтеры из Азии, и дальше иностранцев будет становиться все больше.

Управляющие компании в Перми платят дворникам в два раза меньше средней зарплаты региона - 15 тыс. руб. Чтобы заработать, коммунальщики обслуживают по 2 - 3 двора. Текучка среди них огромная. Убирают город плохо.

Решение проблемы нашли местные ТСЖ: 15% дворов в Перми чистят дворники, нанятые самими жильцами.

- В типовой 16-этажке с 4 подъездами 250 квартир, - рассказал «Комсомолке» председатель пермского ТСЖ «Солдатова, 29» Анатолий Горбунов. - По 100 руб. с квартиры в месяц - 25 тыс. руб. в месяц дворнику. По меркам Перми - приемлемые деньги. За такую зарплату дворник зимой метет снег, а летом работает садовником. Поэтому дома с ТСЖ содержатся не в пример лучше, чем остальные жилые здания.

Почему жители напрямую могут нанять уборщика за приемлемые деньги, а профессиональные управляющие компании на выплаты от тех же жильцов - нет?

- Все дело в коррупции, - рассказала «КП» директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Векрецкая. - Большая УК получает деньги от жителей, нанимает субподрядчиков для содержания конкретных дворов. За право заключить контракт с субподрядчиков берут откат. У компаний-исполнителей денег на конкурентный оклад дворнику уже не хватает.

Когда домом управляют сами жильцы, можно и сэкономить, и заработать.

- У нас есть отдельные ТСЖ, которые на общем собрании собственников решили, что закрытая парковка у дома будет платной, - рассказали в мэрии Перми. - Свои же водители должны скидываться в домовый бюджет. Деньги уходят не только на собственного дворника, но и на благоустройство прилегающей территории.

Даже внутренняя миграция не нужна - в дворники с достойной зарплатой охотно идут сами жители Перми.

Всем подходит?

Решение не универсальное, работает только в ЖКХ. Люди могут создать ТСЖ и нанять русского дворника. Но жители одного дома не могут взять на работу россиянина для строительства дороги или торговли в магазине. У частных компаний свои хозяева.

Мы опять упираемся в необходимость какой-то единой государственной трудовой политики. Чтобы власти помогали людям переучиваться (помним, что многие не против стать рабочими), служебным жильем поддерживали и не давали занижать оклады.

БРАТЬ МИГРАНТОВ И ПОДСТАВЛЯТЬСЯ - ВСЕ РАВНО ВЫГОДНЕЕ

Гастарбайтер в компании - повод для придирок миграционного контроля, полицейских проверок. Получается, работодатель добровольно создает себе слабые места.

- С любой проверкой можно договориться, - считает президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. - Взятки получаются выгоднее найма русских. Вспомните, сколько денег власти тратят на ремонт и строительство дорог. В эту смету подрядчики и включают всевозможные штрафы и траты на проверяющих.

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