Гипноз рассорил Гарика Харламова с Максимом Галкиным

СЕГОДНЯ 02:05 2018-02-20T02:06:32+03:00

Галкин уверяет, что Иса Багиров - настоящий гипнотизер (он стоит справа - в шапочке), а гости его шоу нисколько не притворяются. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

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Шоу «Звезды под гипнозом» идет с большим успехом: уже второй выпуск стал самой популярной программой недели, обогнав даже «Голос. Дети». В то же время это, пожалуй, самый спорный проект за последнее время. Многие не верят в способности гипнотизера Исы Багирова и считают шоу банальной постановкой. В программе Багиров якобы вводит звезд в состояние транса, после чего они послушно выполняют самые невероятные вещи: воображают себя Кинг-Конгом, забывают собственное имя и пр. «Ужасно, наигранно, притворство, глупость, лукавство!» - вот один из типичных откликов на нашем сайте.

Раздражающий эффект «Звезд под гипнозом» оказался настолько мощным, что не выдерживают представители и других телеканалов. Никто и никогда не критикует коллег по цеху публично - это считается неэтичным и может иметь неблагоприятные последствия для репутации критика. Но звезда Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов, видимо, молчать уже не мог.

«На днях я увидел то, что не вписывается ни в одно определение вообще, - написал он у себя в Инстаграме. - Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто [сильно удивился] от увиденного. Это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача «Звезды под кайфом»? «Звезды на Луне», «Звезды в плену», «Звезды какают»?»

Гарик в ужасе от падения телевизионных нравов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Галкин с иронией прокомментировал журналистам пост Харламова: мол, не хотел занизить высокую планку, которую задает Гарик своими программами, но гипноз в шоу самый настоящий. Кстати, Галкин, публикуя фотографии с шоу, каждый раз пользуется функцией запрета комментариев, прекрасно понимая, видимо, каким будет их характер.

Вслед за Харламовым не сдержался PR-директор канала «Матч ТВ» Леван Матуа. «Простите, но Первый канал сошел с ума?!» - патетически восклицает он у себя в Фейсбуке. Тем временем испытавшие гипноз звезды клянутся, что никого они не обманывали.

- Это никакая не игра. Невероятная сила у этого гипнолога, он действительно вводит в транс! - заверил «КП» певец Прохор Шаляпин. Актриса Наталья Бочкарева, отвечая на прямой вопрос, под гипнозом она была в программе или просто по-актерски отыграла сценарий, более осторожна в формулировках:

- Это в любом случае субъективная история. Это надо людям судить, а не мне. В какие-то моменты были выключения, когда что-то происходило.

В выпуске шоу от 18 февраля принимал участие экс-резидент Comedy Club Тимур Родригез. Под гипнозом он вообразил себя чемпионом мира по боксу и вступил в бой с настоящим спортсменом - бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Родригез если не друг, то уж наверняка добрый приятель Харламова. Что теперь Гарик думает о Тимуре, неизвестно, новых постов Харламов пока не публиковал.

КСТАТИ

Личный прием у Исы Багирова стоит 30 000 рублей. Об этом «КП» сообщила секретарь его центра. Запись идет уже на вторую половину марта. Гипнотизер обещает решить «любые эмоциональные или психологические проблемы за один сеанс».

«Звезды под гипнозом». Воскресенье, 19.10, Первый.