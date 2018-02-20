Йеллоустонский супервулкан затрясся как бешеный. Готовит извержение?

СЕГОДНЯ 14:20 2018-02-20T14:24:50+03:00

За несколько дней сейсмологи зафиксировали около 200 ощутимых подземных толчков

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Серию ощутимых землетрясений зарегистрировали сейсмические станции Американской геологической службы (USGS) в районе Йелоустонского супервулкана или Йелоустнской кальдеры, как еще называют этого монстра. Толчки, начавшиеся 8 февраля, не прекращаются. Идут прямо из кальдеры с глубины примерно в 8 километров. Их число перевалило за 200 — это только сильные сейсмические возмущения, а мелкие и не считают.

Как объясняют в USGS, источник подобных «вулканические» землетрясений - небольшие разломы. Трясти начинает либо под действием крупномасштабных тектонических сил, возникающих от движения плит под поверхностью, либо от перепадов давления, которое меняется в результате накопления раскаленной магмы, паров воды и вулканических газов. Но сейчас, как полагают сейсмологи, недра беспокоят оба процесса разом.

Очаги землетрясений в районе кальдеры - рясется давно и обильно.

Не исключено, что нынешняя повышенная сейсмическая активность свидетельствует о приближении извержения Йелоустонской кальдеры, которого с ужасом ждут вот уже несколько лет. И пугаются, наблюдая за меняющейся обстановкой.

Пока беда минует. И возможно, опять пронесет. Как пронесло в прошлом году, когда с июнь по сентябрь было зарегистрировано 2400 землетрясений. Но поводов успокоиться нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Йеллоустонский вулкан может погубить США в ближайшие 10 лет

Катастрофическое извержении супервулкана - так называемой Йеллоустоунской кальдеры, расположенной в Йеллоустоунском национальном парке (Yellowstone National Park), - одна из самых популярных страшилок нашего времени. Пугают отнюдь не праздные паникеры-провидцы, а серьезные ученые. Тони то и дело публикуют научные работы, из которых следует: катаклизм все ближе, а его последствия — все страшнее.

Недавно с очередным предостережением выступили исследователи из Университета Аризоны (Arizona State University). Ведомые доктором Кристиной Тилл (Dr Christy Till), они изучили отложения вулканического туфа в Йеллоустонском парке — так называемую туфовую формацию (Yellowstone's Lava Creek Tuff ). В отложениях сохранился пепел от извержения, которое их и сформировало 631 тысячу лет назад.

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