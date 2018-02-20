2018-02-20T18:00:17+03:00
Звезды

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова и Артур Смольянинов на грани развода из-за пьяных загулов актера

Пара старается как может сохранить семью
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Дарья Мельникова.Актриса Дарья Мельникова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пять лет назад звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянина, но о том, что пара поженилась, не было известно вплоть до рождения их первенца. И впоследствии актерская чета старалась не афишировать свои отношения. Не было ни сентиментальных фотосессий для глянцевых журналов, ни радостных постов актера в соцсетях, который стал папой. Не исключено, что это было связано с бешеным темпераментом актера, которого друзья, к слову, с трудом представляли примерным семьянином. И судя по всему, постоянные разъезды актера, гастроли и сопутствующий творческой жизни алкоголь не добавляли крепости семье.

Но два года назад, как сообщает сайт EG.ru, все стало совсем плохо. В актерской семье постоянно случаются ссоры. Прошлым летом Артур появился на «Кинотавре» в Сочи без супруги. Поговаривали, что он уделял внимание прекрасным гостьям мероприятия и злоупотреблял алкоголем. Через несколько месяцев на премьеру фильма «Жизнь впереди» актер вновь пришел без Дарьи, но в компании другой женщины. После этого в светских кругах пошли слухи о размолвке супругов, а некоторые источники даже сообщали, что они перестали носить обручальные кольца и разъехались, чтобы пережить кризис пяти лет брака.

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Какая главная летняя проблема для работающих родителей .... летом ?))
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В свое время Смольянинов по этой же причине расстался с актрисой Катей Директоренко. По словам Екатерины, именно на пятом году совместной жизни они перестали воспринимать друг друга, как мужчину и женщину. Мельникова до Нового года старалась полностью загрузить себя работой, так как терпеть пьяные загулы мужа больше не могла. Однако накануне праздника Артур пришел и извинился за свое поведение. Дарья немного подумав, дала ему второй шанс, но при условии, что он откажется от алкоголя иначе они расстанутся.

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