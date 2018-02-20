Советские разведчики - правда и выдумка

СЕГОДНЯ 19:30 2018-02-20T21:24:10+03:00

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Была ли Ольга Чехова - племянница Антона Чехова и любимая актриса Гитлера - советской шпионкой? А был ли разведчиком Евгений Примаков, спасший от развала в 1990-х Службу внешней разведки?

Об этом и многом другом - новая книга заместителя главного редактора "Российской газеты", писателя Николая Долгополова "Легендарные разведчики-2" серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Автору за долгие работы в этой деликатнейшей и секретной сфере удалось лично пообщаться и даже подружиться со многими своими героями или их близкими.

- В мои руки попало огромное количество новых документов, которые свидетельствуют о другой версии гибели Николая Кузнецова - на мой взгляд, более правдоподобной (Николай Кузнецов - знаменитый разведчик, партизан, сообщил о подготовке покушения на Сталина-Черчилля-Рузвельта на Тегеранской конференции, погиб в перестрелке с бандеровцами в 1944 году. По одной из версий, подорвал себя гранатой. - Авт.).

Удалось опубликовать письма полковника Абеля-Фишера (советский разведчик-нелегал Вильям Фишер добывал в США информацию о ядерных объектах, при аресте воспользовался именем советского разведчика Рудольфа Абеля, чтобы сообщить Москве о своем провале. Это имя за ним и закрепилось. Был обменен на американского пилота Пауэрса и студента Прайора в 1962 году. - Авт.), сохраненные его дочерью в соломенном сундуке вместе с написанными им в США картинами. Кстати, все 38 полотен были вывезены в СССР еще до его обмена. В мои руки попали и материалы о настоящем Абеле (тот самый Рудольф Абель, чьим именем воспользовался Фишер. - Авт.) их передал главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Его отец и я, как исследователи, искали настоящего Абеля. И Николай Сунгоркин нашел информацию о нем - настоящий Абель начинал карьеру на Дальнем Востоке, в их судьбах с Фишером много схожего, - рассказывает Николай Долгополов.

Народный артист России Анатолий Мукасей и его сестра Элла поделились воспоминаниями о своих родителях - нелегалах Михаиле и Елизавете Мукасеях (известно, что с 1939 года они работали в паре за границей, по возвращении в СССР в 1977 году Елизавета Мукасей занималась подготовкой молодых кадров разведки. - Авт.).

- Почему про Абеля знают все, а про вас - нет? - спросили они как-то родителей.

- Потому что в нашей профессии знаменитыми становятся только те, кто провалился. А мы не провалились! - ответили те.

- Мам, напиши список стран, где ты бывала. На второй день она сказала: устала, больше не могу. Там было 70! Мы не имели права никого приглашать в дом, ничего не рассказывать о родителях. Было очень тяжело жить без мамы и папы. Если вы идете в разведку, то...

- С мамой! - подсказали в зале.

Рассказать же полностью об истории супругов Мукасей детям предложили только через...150 лет.

А полковника в отставке, писателя Олега Нечипоренко публика заодно спросила, правда ли он общался с плененным вьетнамцами будущим кандидатом в президенты США и главным русофобом Джоном Маккейном и даже убийцей Кеннеди Ли Харви Освальдом?

- Мне пришлось во время Вьетнамской войны вылетать туда для работы с плененным сотрудником ЦРУ. На предмет принесения пользы нашей стране. В то время и Маккейн был пленен, отбывал наказание, сотрудничал с этими (вьетнамскими) службами. Они ознакомили нас с материалами. В США эта часть плена как-то осталась в стороне. Но лично с ним я не общался, - кратко пояснил Нечипоренко. - Что касается второго персонажа, то в 1963 году, за полтора месяца до событий в Далласе, в советском посольстве в США (Нечипоренко на тот момент работал там. - Авт.) появился Ли Харви Освальд, который попросил визу в СССР. Он был женат на советской гражданке, растил дочь. Когда же он пришел к нам во второй раз, то уже достал револьвер: мол, если будет угрожать что-то его жизни в США, то он его использует. Президента при этом не упоминал...