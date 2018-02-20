Игорь Матвиенко: Мат не несет такого вреда, как рэп, воспевающий наркотический угар

СЕГОДНЯ 19:45 2018-02-20T19:51:28+03:00

Продюсер «Иванушек» и «Любэ» считает, что в текстах песен современных исполнителей слишком много информации про наркотики и секс

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58-летний Игорь Матвиенко - человек заслуженный и уважаемый в индустрии. Поэтому его слова на заседании общественного совета Роскомнадзора, председателем которого он является, вызвали небывалый ажиотаж. Игорь Игоревич обратил внимание на рэп-индустрию. Продюсер заявил: «Большинство современных песен, попадающих в молодежные хит-парады, являются пропагандой наркотиков и секса. Потому необходимо подумать об ограничении такого влияния на детей». Многие СМИ сразу написали, что продюсер вообще призывает запретить рэп музыку в России.

Мы дозвонились до Игоря Матвиенко, который рассказал нам, в чем суть его заявления:

- Во-первых, я скажу, что ничего не предлагаю запретить. Запрещать музыку различных жанров и стилей - это вообще глупо. Речь скорее направлена к людям, которые музыку создают, чтобы они не пропагандировали образ такого наркотического отдыха, угара, в ассоциативном ряде с красивой жизнью. Огромное количество людей гибнет от наркотиков - тот же американский певец Лил Пип. Это вообще бич современного общества.

- Может, есть смысл составить реестр запрещенных слов, чтобы как-то регламентировать появление песен с пропагандой наркотиков?

- Вот, Китай пошел по этому пути. Надо посмотреть, как это у них будет. Но запретный плод для подростков становится же более интересным. Скорее надо художникам объяснять, что если твое творчество может нанести вред людям, то зачем это творчество? Не все же измеряется деньгами и славой! Вот недавний пример: группа «Мы» - под их песню маньяк убил девушку (текст был упомянут в предсмертном письме студента Бауманки Артема И., жестоко расправившегося с любимой Ред.). Не понимаю, как может дальше жить человек, написавший такую песню, хотя он и не желал ничего такого. Но думать надо, как его творчество будет сказываться на слушателях. У меня нет никакого списка исполнителей, «блэк листа» - это вопрос же не в одном или двух исполнителей, это же тренд, хайп. И молодежь же пропитывается, видя эту «красивую жизнь».

Мат - да фиг с ним, это какой-никакой русский язык. Он такого вреда не несет, как эти любители воспевать красивую наркотическую жизнь. Я не думаю, что у нас можно вводить какие-то регламенты, нужно более тонко к этому подходить, следить за Интернет-площадками, которые, хочу заметить, не наши.