Студенты Тимирязевской академии будут ухаживать за футбольными полями во время Чемпионата мира-2018

СЕГОДНЯ 13:40 2018-02-20T20:24:34+03:00

Студенты агрономических специальностей будут ухаживать за тренировочными полями в Москве и Московской области во время ЧМ-2018. Фото: globallookpress.com

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Студентов Тимирязевской академии летом этого года ждет ответственная миссия: ребята, обучающиеся в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, будут ухаживать за футбольными полями во время Чемпионата мира по футболу. Главный аграрный университет — единственный вуз страны, обучающий таким редким специальностям, как агроном спортивных полей и гринкипер (специалист по спортивным газонам). Именно поэтому Александр Долматов, генеральный директор ООО «Футбольные поля» (компании, обслуживающей спортивные стадионы), обратился к ректору Тимирязевской академии Галине Золиной с просьбой выделить учащихся для помощи во время ЧМ-2018. Студенты агрономических специальностей будут ухаживать за тренировочными полями в Москве и Московской области.

Как рассказали «КП» в пресс-службе РГАУ-МСХА, студенты Тимирязевской академии, обучающиеся по программе «Общее и спортивное газоноводство», не раз проходили практику на спортивных полях Москвы — таких, как «Арена Химки», «Спартак», «Локомотив». Поэтому ребята отлично справятся с поставленной перед ними задачей.

Подготовка к чемпионату уже началась: на днях студенты кафедры декоративного садоводства и газоноведения встретились с ведущим инженером по обслуживанию поля АУ «Арена Химки» Андреем Бондаренко. Андрей Михайлович назначен главным агрономом всех российских футбольных полей на период проведения Чемпионата мира по футболу — 2018. Он уже побывал на всех спортивных объектах и рассказал студентам об особенностях каждого из 11 футбольных полей Москвы и Подмосковья, строящихся к ЧМ-2018. Эксперт поделился с будущими агрономами тонкостями ухода за футбольными полями в России и ответил на вопросы студентов факультета садоводства и ландшафтной архитектуры.

Студенты кафедры декоративного садоводства и газоноведения встретились с главным агрономом всех российских футбольных полей на период проведения Чемпионата мира по футболу Андреем Бондаренко. Фото: timacad.ru.

Напомним, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Матчи чемпионата пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финал состоятся в Москве в «Лужниках». Один из полуфинальных матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а другой — в Москве. На Чемпионат ждут всех главных звезд мирового футбола, в том числе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.