«Ла-Ла Лэнд» в джунглях

СЕГОДНЯ 13:57 2018-02-20T13:53:17+03:00

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Если бы он вручался, одним из серьезных претендентов стало бы новое свершение Ким Кидука под названием, от которого трудно ожидать чего-то хорошего, - «Человек, космос, время и снова человек». Это, возможно, худший фильм Кима за всю его обширную творческую жизнь, в которой, впрочем, было много всего разного. Дурной водевиль с опереточными злодеями и ангельскими положительными героями. Грубая аллегория, целиком разворачивающаяся на теплоходе (читай: ковчеге), на который автор собрал каждой твари по паре - тут и коррумпированный политик, и бандиты, и проститутки (все воплощают худшие черты человечества), и бессловесный простой люд (для массовки), и молодая семейная пара японцев (воплощает лучшие черты человечества). Не успевают персонажи проявить свои худшие черты, как теплоход неожиданно взмывает в космос, поближе к Богу - экстремальные обстоятельства, конечно, сильнее подчеркнут полную негодность людей, превращающихся в нелюдей перед лицом неизбежного вымирания.

Кидук работает в этот раз ненаточенным топориком: на фоне голодных бунтов развращенный политик и охраняющие его бандиты жируют так, что за ушами трещит, а когда наступает время каннибализма, сын сенатора пробует на вкус сырое мясо отца и публицистично резюмирует: «Гниль!». Впрочем, есть и хорошие новости: бессловесно наблюдающий за всеми этими безобразиями старичок-боровичок (по совместительству Б-о-г) насаждает зелень непосредственно в трупы, побеги хорошо приживаются. Брезжит и новая надежда: молодая японка обнаруживает, что беременна в результате хорового изнасилования ее практически всеми героями сей аллегории, и отказывается съесть собственное дитя. Заканчивается фильм на ноте инцеста - непутевое человечество, по Кидуку, все же обречено, полностью заслуживая истребления за свои страшные грехи. Мысль, в целом, верная. Отметим только, что сам Ким он в очередной раз подвергнут обструкции на родине за сексуальный харассмент артистки (с ним это и раньше водилось) - в тяжелые времена авторов обычно тянет на морализм.

Если Кидук, аккумулировавший в своем непроходимом трэше многие важные для себя темы, в целом, уже сброшен с корабля современности (хотя он и не раз доказывал, что с этим не следует спешить), то еще один азиатский маэстро, филиппинец Лав Диас сейчас пока переживает свой звездный час. Все его фильмы поощряются жюри крупных фестивалей - думается, прежде всего из гуманитарных соображений. Впрочем, предыдущее его действо под названием «Женщина, которая ушла», удостоенное целого венецианского «Золотого льва», было и вправду недурно. В том числе и потому, что продолжалось оно «всего» три с половиной часа, хотя обычно кино Диаса может длиться и восемь. Но желание евро-славы и евро-призов заставляет проворного филиппинца приспосабливать свое творчество к возможностям мочевых пузырей его поклонников, а главное, членов жюри. Как результат, новая вещь маэстро - «Сезон дьявола» длится всего каких-то 234 минуты. Вещь представляет собой мюзикл, чье действие разворачивается в конце 1970-х во время диктатуры Маркоса в деревне, где свирепствует военная милиция, борющаяся с инакомыслящими представителями деревенской интеллигенции.

Сезон дьявола» длится всего каких-то 234 минутыФото: кадр из фильма

«Если мир потеряет сердце, что мне делать с болью и состраданием?» - а капелла вопрошает одна из героинь, медсестра Лорена. «Сколько народу пропало из-за твоих пуль?» - долго бросает она мучителям этот облитый горечью стих, на что, в свою очередь, слышит в ответ арию «Это моя работа!». После чего и мученики, и мучители долго выводят вместе попсовое «Ла-ла-ла», на радость некоторого количества оставшейся в зале публики.