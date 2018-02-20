2018-02-20T21:54:12+03:00
Политика

Порошенко «под мухой» на Мюнхенской конференции сняли на видео

Президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности заподозрили в злоупотреблении алкоголем [видео]
Александр КОЦsashakots@sashakots
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В сети сразу заподозрили, что Петр Порошенко маленько усугубил спиртногоВ сети сразу заподозрили, что Петр Порошенко маленько усугубил спиртногоФото: EAST NEWS
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Журналистка украинского президентского пула Соня Кошкина в Баварии от Петра Алексеевича старалась не отставать ни на шаг. И караулила его везде, где это позволяли службы безопасности. То в коридоре на него обрушится с неожиданными вопросами, но на лестнице подкараулить.

Когда в очередной раз Кошкина подловила Порошеенко на выходе из лифта, он был в прекрасном расположении духа. Чуть заплывшие глаза и неуверенная походка могли бы сказать о его плохом самочувствии. Но в том-то и дело, что чувствовал себя Петр Алексеевич прекрасно.

- Без тебя Мюнхен был бы неполным, - радостно обратился к Соне Кошкиной президент, попутно столкнувшись с охранником. - Привет, дорогая, рад тебя видеть.

- Под вашим руководством Украина идет вперед или назад? - не унималась журналистка.

- Соня, ты же умничка моя, - снова расплылся в улыбке Петр Алексеевич и строго обратился к охране. - Не трогайте ее, она большой молодец.

Но журналистку уже оттеснили и Порошенко ушел дальше в одиночестве. Самое смешное, что если предыдущие их короткие диалоги вели на мове, то свои комплименты президент Украины рассыпал на чистейшем русском языке.

Порошенко в Мюнхене.Люди добрые, посмотрите, какое оно пьяненькие ... Искреннее, как и каждый пьяница - перешло на родную, москальскую язык.

В сети сразу заподозрили, что Петр Порошенко маленько усугубил спиртного. От того он и пошатывался, сталкивался с людьми и позабыл, что на камеру лучше говорить по-украински. В блогах на очередное нетрезвое явление украинского лидера народу отреагировали с иронией.

«Журналистка думала получить Пулитцер за кадры пьяного Порошенко. Как бы не так - ты попробуй его трезвым заснять!»

КСТАТИ

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