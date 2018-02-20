2018-02-20T15:12:43+03:00
Экономика

Правительство выбрало 46 банков для выдачи ипотеки под 6% семьям с детьми

Поддержку смогут получить родители, у которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Льготную ипотеку можно оформить в течение трех лет после рождения второго ребенка и в течение пяти лет после рождения третьегоЛьготную ипотеку можно оформить в течение трех лет после рождения второго ребенка и в течение пяти лет после рождения третьегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России заработала программа поддержки семей с детьми. Родители, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родится второй или третий ребенок, смогут получить ипотеку под 6% годовых.

По данным Минфина, заявки на участие в кредитной программе подали 46 банков. Все они были одобрены властями. Всего на ближайшие пять лет выделено 600 млрд. рублей, которые пойдут на субсидирование процентных ставок. Большую часть денег получит три кредитные организации: Сбербанк (320, 8 млрд. руб.), ВТБ (200 млрд. руб.), Абсолют Банк (46,6 млрд. руб.)

Чтобы получить льготную ипотеку, заемщику надо выполнить условия:

- Кредитный договор заключен не раньше 1 января 2018 года.

- Ипотека до 8 млн. рублей для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн. в остальных регионах.

- Первоначальный взнос семьи за квартиру должен быть не меньше 20%.

Льготную ипотеку можно оформить в течение трех лет после рождения второго ребенка и в течение пяти лет после рождения третьего. Но в пределах сроков действия программы.

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С 1 января 2018 года государство будет субсидировать жилищные кредиты для семей с двумя или тремя детьми. Поручение подготовить законы и нормативные акты, чтобы программа заработала, сегодня появилось на сайте Кремля. Срок действия программы – 4 года (подробности)

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