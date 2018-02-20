Минтруд предлагает с 1 апреля повысить соцпенсии на 2,9%

СЕГОДНЯ 15:50 2018-02-20T15:55:02+03:00

На социальную пенсию имеют право те граждане, кто страховую по каким-то причинам не заработал Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стало известно, на сколько в этом году будут проиндексированы с 1 апреля социальные пенсии. Минтруд опубликовал проект постановления правительства, где фигурирует цифра прибавки — 2,9%. Именно на столько, официально, вырос прожиточный минимум пенсионера — с 8081 руб. в 2016 году до 8315 руб. в 2017 году (получается плюс 2,9%).

Напомним, что страховые (ранее они назывались трудовые) пенсии неработающим пенсионерам в этом году уже индексировались — с 1 января. Социальные же пенсии у нас уже традиционно повышаются позже, с 1 апреля.

На социальную пенсию имеют право те граждане, кто страховую по каким-то причинам не заработал: не хватило стажа или «белой» зарплаты (получал в основном «серую», с которой взносы в Пенсионный фонд не перечисляются). В этом случае выплаты по старости все равно будут, но они меньше, чем страховая (трудовая) пенсия, которая сейчас составляет в среднем около 14 тыс. руб.

Также с 1 апреля традиционно увеличиваются пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца.