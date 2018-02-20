2018-02-20T15:55:02+03:00
Экономика

Минтруд предлагает с 1 апреля повысить соцпенсии на 2,9%

Прибавку получат почти 3,9 миллиона человек
Елена ОДИНЦОВАdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments18
На социальную пенсию имеют право те граждане, кто страховую по каким-то причинам не заработалНа социальную пенсию имеют право те граждане, кто страховую по каким-то причинам не заработалФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Стало известно, на сколько в этом году будут проиндексированы с 1 апреля социальные пенсии. Минтруд опубликовал проект постановления правительства, где фигурирует цифра прибавки — 2,9%. Именно на столько, официально, вырос прожиточный минимум пенсионера — с 8081 руб. в 2016 году до 8315 руб. в 2017 году (получается плюс 2,9%).

Напомним, что страховые (ранее они назывались трудовые) пенсии неработающим пенсионерам в этом году уже индексировались — с 1 января. Социальные же пенсии у нас уже традиционно повышаются позже, с 1 апреля.

На социальную пенсию имеют право те граждане, кто страховую по каким-то причинам не заработал: не хватило стажа или «белой» зарплаты (получал в основном «серую», с которой взносы в Пенсионный фонд не перечисляются). В этом случае выплаты по старости все равно будут, но они меньше, чем страховая (трудовая) пенсия, которая сейчас составляет в среднем около 14 тыс. руб.

Также с 1 апреля традиционно увеличиваются пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Какие выплаты подрастут с 1 апреля

Какие выплаты подрастут с 1 апреля

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под обстрел
Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России
Опрос показал, что американцы считают КНДР "главным врагом" США
Госдолг Украины превысил отметку в 2 трлн гривен
Эрдоган: сирийские войска отступили из Африна после артобстрела
"Сильно, да?": в МИД РФ отреагировали на задержание россиянки в Хитроу
Порошенко намерен изменить формат операции в Донбассе
В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков
Россия договорилась с Кувейтом о поставках животноводческой продукции
Члены Совбеза ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота
Решивший переехать в Алжир Жерар Депардье сохранит саранскую прописку
Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса
Роскомнадзор заблокировал сайты с персональными данными 100 млн россиян
Пакистан готов стать партнером России по борьбе с ИГ*
Спецпрокурор США Мюллер предъявил новые обвинения по "российскому делу"
Лавров: РФ ждет от США разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане
British Petroleum: в 2040 году Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов
В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии и на Украине
Собчак рассказала, кто является спонсорами ее избирательной кампании
Трамп назвал свою позицию по России более жесткой, чем у Обамы
СМИ сообщили, что проправительственные силы Сирии вступают в Африн
Лавров: присутствие США в Афганистане не принесло стране мира и стабильности
Бандеровский флаг впервые поднят перед горсоветом во Львове
Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников
Составлен топ-10 самых привлекательных мужских имен в Tinder