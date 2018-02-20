2018-02-20T19:27:19+03:00
Экономика

Каждый пятый коньяк в России оказался химией

Под видом благородного напитка продают разбавленный спирт с ароматизаторами
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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По ГОСТ коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала. Но точного метода определения природы виноматериала там не прописано. ФОТО Сергей Бобылев/ТАССПо ГОСТ коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала. Но точного метода определения природы виноматериала там не прописано. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС
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В начале февраля Роскачество (это организация, учрежденная правительством для мониторинга качества товаров) решило проверить, что в наших магазинах продается под видом коньяка. Эксперты взяли бутылки 50 торговых марок – от 372 до 10 тысяч рублей – и отправили их на исследование в лабораторию.

Первые результаты уже есть. Оказалось, что 20% продаваемого коньяка - совсем не коньяк!

- По ГОСТ коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, - рассказал РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. – Но у ГОСТ нет точного метода определения природы виноматериала.

Этим многие производители и пользуются. Под «виноматериалом» у нас может скрываться любой спирт, пригодный для употребления внутрь, но не имеющий совершенно никакого отношения к винограду.

- Мы уже обнаружили спирты невиноградного происхождения как минимум в 20% исследованной продукции. Это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения. Это не коньяк, - добавил Протасов.

Роскачество сейчас разрабатывает официальную методику проверки виноматериала. Это нужно, чтобы халтурщиков юридически можно было бы уличить в обмане и заставить убрать с бутылки слово «коньяк».

- Коньяк, сделанный не из винограда, здоровью не угрожает, - говорит гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. – Более того, поддельный коньяк на вкус сложно отличить от настоящего. Современная химическая промышленность без труда может синтезировать вещества, отвечающие за правильный вкус и запах коньяка. Дальше добавки разводят в обычном зерновом пищевом спирте и фактически получают коньяк.

- Как же настоящий напиток отличить от творения химиков?

- Избегайте минимальных цен. По данным того же Росконтроля, 75% подделок коньяка стоят от 371 до 450 рублей. Напомню, что дешевле 371 рубля коньяк вообще продавать нельзя.

По словам эксперта, проблемы есть не только с коньяком. Все премиальные напитки с подозрительно низкими ценами – подделка. Дешевые виски, текилу, джин из интернет-магазинов делают так же, как и липовый коньяк. Из химии. Пусть вас также насторожит водка дешевле 230 руб., отечественное шампанское дешевле 170 руб. и отечественное вино дешевле 130 руб.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В правительстве о подделках алкоголя тоже знают.

- Меня пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем, который в него добавляют и продают под маркой «коньяк». И мы сейчас постепенно, в рамках 171 федерального закона, который в целом регулирует отрасль производства алкогольной продукции, потихоньку подходим к решению, - заявил недавно вице-премьер Александр Хлопонин.

Напомним, в январе 2017 года появилась информация, что Минсельхоз предлагает поднять минимальную цену коньяка до 500 рублей. Потом, правда, ведомство данные опровергло.

В последний раз минимальную цену на коньяк (ниже этой цены официально его продавать запрещено) в России повышали в мае 2017 года. Тогда она выросла на 15,2% - с 322 до 371 рубля за поллитровую бутылку.

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