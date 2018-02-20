Тамара Гвердцители похудела на супах и картошке

СЕГОДНЯ 16:00 2018-02-20T17:47:22+03:00

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Ещё совсем недавно Тамара Гвердцители была дамой аппетитной комплекции, но на недавнем сольнике в Кремле певица предстала в новом имидже. 56-летняя звезда постройнела, помолодела. Поклонники спрашивают, мол, как Тамаре это удалось. Как выяснила «КП», никаких диет певица не придерживается. Мол, калории от застолий уходят вместе с гастрольной суетой.

— На гастролях еда всухомятку, поэтому стараюсь есть супы. И очень люблю вареную картошку, — призналась журналистам Тамара Гвердцители.

Не только внешнюю, но и певческую форму звезды оценили на ее сольнике приглашённые коллеги: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Хор Михаила Турецкого, Александра Пахмутова, Вячеслав Добрынин, Александр Розенбаум, «Би-2», Сосо Павлиашвили, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Евгений Кобылянский, A’Studio.

За несколько дней до концерта его организаторы — MS Production — сообщили о полном sold out. Для многих зрителей стала невероятным сюрпризом «Барселона», которую Тамара исполнила вместе с Глебом Матвейчуком, не уступив в мастерстве Кабалье.