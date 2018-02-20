Дина Рубина: Я не пишу о себе и своем здоровье

СЕГОДНЯ 17:12 2018-02-20T17:17:07+03:00

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Рассказы и повести даже самых известных писателей становятся основой театральных пьес, киносценариев и либретто для опер в редких, даже исключительных случаях. Режиссеры с большей охотой обращают внимание на произведения тех авторов, которые заслуженно причислены к классикам в лучшем случае первой половины прошлого века.

Дина Рубина не обижена таким вниманием: лучшие режиссеры России и не только снимали по ее произведениям киносаги, ставили драматические спектакли. Но вот музыкальный спектакль по ее рассказу поставлен в России.

«Высокая вода венецианцев» вдохновила на совместную работу целое созвездие российской сцены: спектакль поставил режиссер Азаров, роли в нем сыграли Сати Спивакова и Константин Крюков, партию рояля исполняет Басиния Шульман.

Премьера состоялась в московском театре «Геликон-опера», куда Дина Рубина специально прибыла из Израиля.

Премьера музыкально-драматического спектакля по рассказу Дины Рубиной состоялась в «Геликон-опере». Фото - Ирина Шымчак

Сюжет повествует о том, как главная героиня перед лицом неизлечимой болезни находит утешение в венецианских красотах, как одновременно с этим меняется ее восприятие мира, и на первый план выходят вечные переживания любви и смирения.

После спектакля Рубина была вынуждена успокаивать зрителей, многие из которых с тревогой интересовались ее здоровьем: «Это распространенное заблуждение – верить в то, что в главной героине своих произведений я раскрываю собственные секреты или так или иначе описываю случившееся именно с собой. Автор не только имеет право на фантазию или, скажем так, пересказ чужих слов. Автор может придумать и собственно героя, и всю историю его жизни от начала и до конца».