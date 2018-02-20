2018-02-20T17:12:17+03:00
Звезды

Позвони Дане Борисовой в эфир Радио «Комсомольская правда»!

Телеведущая станет гостем нашей студии [видеотрансляция 22 февраля с 18.00]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Дана Борисова станет гостем в студии Радио "Комсомолськая правда"Дана Борисова станет гостем в студии Радио "Комсомолськая правда"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» телеблондинка Дана Борисова расскажет, как нелегко ей даются первые месяцы после реабилитации от зависимости, развеет слухи о срывах и откроет тайны своей личной жизни.

Телеведущая 22 февраля станет гостем Радио «Комсомольская правда».

Вы можете задайть вопрос Дане Борисовой в прямом эфире!

Звоните: 8-800-200-97-02. Пишите в WhatsApp и Viber: 8-967-200-97-02

Вопросы для Даны можно прислать и на почту nota@kp.ru.

Следите за видеотрансляцией в четверг, 22 февраля с 18.00 из студии на нашем официальном канале в YouTube, в этой заметке, а также слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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