Позвони Дане Борисовой в эфир Радио «Комсомольская правда»!
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» телеблондинка Дана Борисова расскажет, как нелегко ей даются первые месяцы после реабилитации от зависимости, развеет слухи о срывах и откроет тайны своей личной жизни.
Телеведущая 22 февраля станет гостем Радио «Комсомольская правда».
Вы можете задайть вопрос Дане Борисовой в прямом эфире!
Звоните: 8-800-200-97-02. Пишите в WhatsApp и Viber: 8-967-200-97-02
Вопросы для Даны можно прислать и на почту nota@kp.ru.
Следите за видеотрансляцией в четверг, 22 февраля с 18.00 из студии на нашем официальном канале в YouTube, в этой заметке, а также слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.