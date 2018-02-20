2018-02-20T18:54:54+03:00
Общество

Россия начала высылку "воров в законе"

Чистка криминального элемента, судя по всему, будет усилена с приближением Чемпионата по футболу
Александр ВОСТРОВ
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Формально депортация проводится на основании Уголовного кодекса.Формально депортация проводится на основании Уголовного кодекса.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Штука на самом деле не рядовая. Решение по депортации каждого из этих «криминальных авторитетов» принимал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Как сообщили "КП" в Главном Управлении Угрозыска МВД, сейчас из страны готовят к высылке в Грузию 51-летнего Аслана Кобуладзе и Сулико Шарикадзе, а в Киргизию отправится 43-летний Камчибек Кольбаев.

До этого из России в Грузию был выслан Бачука Пачулия (Понтийский), а в Азербайджан - Дадаш Бакинский.

Формально депортация проводится на основании Уголовного кодекса. Чаще всего «воров в законе» задерживают за мошенничество, продажу и хранение наркотиков. Они отсиживают срок, а по его окончании - им вручают постановление о принудительном выдворении за пределы России, что автоматически закрывает им обратную дорогу.

Сотни "воров в законе" мигрировали в Россию из Грузии в 2004 году. При Саакашвили их стали отправлять в тюрьму на 10 лет лишь за принадлежность к криминальной касте, и за исповедание "воровской идеологии". Просто спрашивали в лоб: ты вор? А отрицать это по криминальным понятиям нельзя, иначе ты лишишься своего воровского «звания». И после подтверждения под протокол, у них изымали ценности и недвижимость в пользу государства. Именно тогда в России начался очередной передел влияния в "воровском мире". Тогда силовики провели серию операций с массовыми задержанием криминальных авторитетов на "сходках". Несколько "воров в законе" оказались на зоне, часть поспешила перебраться в Абхазию.

- Как правило, "воры в законе" контролируют тех, кто обворовывает квартиры, угоняет машины, занимается карманными кражами. Такая специализация формирует и специфическую миграцию: на лето карманники едут "работать" на Черноморском побережье, где толпы отдыхающих сорят деньгами, а в новогодние праздники собираются в крупных городах, в поисках богатых квартир, чьи хозяева уехали на каникулы за границу, - рассказал "Комсомолке" сотрудник столичного угрозыска. - Интересуются они и крупными мероприятиями. Например, с приближением Олимпиады-1980 сотрудники МУРа получили информацию, что воры решили съехаться в Москву для "встречи иностранных гостей". И преступный мир тогда сразу же «прижали»: с «ворами в законе» провели профилактические беседы, убедив не появляться в Москве. А непонятливых быстро отправили в другие республики. В итоге в Москве не было ни одного нападения не иностранца, обошлось даже без краж. И это очень актуально сегодня - в преддверии Чемпионата по футболу в России.

ДОСЬЕ "КП"

За все время с начала ХХ века по сегодняшний день на территории России и постсоветском пространстве существовало около 5 тысяч "воров в законе". Многие из них умерли за границей, другие в тюрьмах.

По мнению источника «КП», сейчас активны 432 «вора в законе». Из них на свободе - 318 человек, 114 - в заключении, 31 - под следствием, 19 - в розыске.

Среди «криминальных авторитетов» больше всего граждан Грузии (242), русских (51), армян (30), езидов (26), азербайджанцев (16), абхазов (10), чеченцев (8), евреев (7).

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