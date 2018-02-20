Тщеславие №7

СЕГОДНЯ 20:50 2018-02-20T20:45:20+03:00

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Бывают книги с захватывающим сюжетом или с прекрасным языком. Некоторые книги чаруют своей интригой, заложенной в композиции повествования, есть книги о героях, на которых хочется быть похожим. Джонатан Свифт даже политические памфлеты писал так, что они остались в литературе навсегда, а вот Александр Викторович Минкин – это самопровозглашенная совесть, и в его текстах нет никого кроме автора, даже если он обращается к президенту.

«ПУТИН №5. ПИСЬМА К ПРЕЗИДЕНТУ»

«Проспект», 2018

Писать о театре в стране, не утолившей жажду к ассортименту материальной жизни еще долгие годы будет малоперспективным занятием. Обвинения – вот что приносит славу со всеми вытекающими. Но за сакральными тремя буквами: «СМИ» - давно уже скрываются не Средства Массовой Информации, а медиа-бизнес, и значит главное это: рейтинг, тираж и цитируемость. Стать штатным глашатаем «правды» - не мечта ли это? Мечта, но очень уж тщеславная и не имеющая никакого отношения к поискам правды-матушки.

Итак, перед нами совершенно волшебная книга с максимальной широкой читательской аудиторией. Это сборник текстов «Письма к президенту» - рубрики, которую не первый год Александр Минкин ведет на страницах «Московского Комсомольца». Для поклонников этого автора книга будет как мини собрание сочинений или «Избранное» в мягкой обложке. Поклонников жанра желчеизливания, считающих это созидательным и имеющим хоть какой-то смысл процессом – книга безусловно, обрадует. Вторая волна целевой аудитории – это те, кто верит, что если рассказать верховной власти о творящемся «всё по чесноку» и довольно зло, то челобитная будет воспринята, виновные наказаны и счастье придет в дома простых граждан. Им книга понравится, ведь Александр Викторович Минкин – способен зажигать сердца своими текстами. Есть и третий сегмент читателей, которым эта книга может принести откровение самого неожиданного характера. Это здравомыслящие люди, способные понять, что в мире есть процессы с разной скоростью. Назовем это периодом полураспада. Что-то может изменится быстро, что-то должно изменится быстро, а на что-то нужны годы, поколения и порой даже столетия. Отдельный тексты автора – могут казаться идеальным попаданием в саму суть происходящего в стране, но собранные вместе они вдруг становятся абсолютно бессмысленным и тщеславным потоком букв. Минкин обвиняет Путина в том, что в нашей стране «президент-де решает всё», но разве самомнение журналиста, считающего, что «совесть эпохи - это он сам» - не зеркальное отображение подобной амбиции? Только с другим, ничтожным по сравнению с президентским, уровнем ответственности. Любопытный сборник в ярко красной обложке – доставит удовольствие и тем, кто любит проводить досуг под лозунгом: «а давайте разберемся». Что ж, не созидательное времяпрепровождение, но всё же лучше, чем по улицам шляться.