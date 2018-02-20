2018-02-20T21:04:00+03:00
Происшествия

Привет из подвалов 90-х: современные подростки гибнут от токсикомании

В ход идут дешевые способы - освежители воздуха для туалетов
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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К проблеме подросткового алкоголизма в России добавилась волна смертей от токсикомании.К проблеме подросткового алкоголизма в России добавилась волна смертей от токсикомании.Фото: Алексей ФОКИН
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В последнее время становится больше трагедий, когда подростки гибнут от токсикомании, а именно вдыхают пары из аэрозольного баллончика. Мальчикам и девочкам не больше 14 лет. И это не самоубийство. Наш корреспондент попыталась разобраться, что происходит с подростками.

Пока мамы не было дома

Последний случай произошел в Орехово-Зуево Московской области. Бездыханное тело своей 14-летней дочки обнаружила мама, придя вечером 1 февраля домой. Девочка лежала в туалете. Рядом с телом находился пакет и аэрозольный баллончик — обычный освежитель воздуха для туалета. Одна из версий - подростковое желание «покайфовать».

- По предварительным данным, девочка вдыхала пары из аэрозольного баллончика, - рассказала «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Можно было предположить, что девочка связалась с плохой компанией, состояла в неформальном молодежном сообществе. Но нет. Судя по отзывам в школе, она была обычным подростком. Правда, есть факты, которые могли сказаться на ее поведении. Оксана с сестрой-близняшкой целыми днями были без контроля взрослых. Родители в разводе, мать сутками мыла полы, чтобы заработать. От безделия девочки начитались чего-то в интернете и решили «покайфовать», убивать ни одна, ни другая себя не планировала. Но одна из сестер задохнулась. Есть версия, что произошла механическая асфиксия в замкнутом пространстве - девочка потеряла сознание, и ей нечем было дышать, так как пакет мог оставаться на лице.

- Из квартиры следователи взяли для изучения ноутбук и телефон погибшей. Также уже начата судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки, - рассказали в Следственном комитете по Московской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверка друг друга «на слабо»

Спасти не удалось и 10-летнего Егора (имя изменено) из Ногинска. В ноябре прошлого года ребенок упал возле одного из магазинов, медики «скорой помощи» констатировали смерть из-за сердечной недостаточности. Следователи выяснили, что со сверстниками Егор купил освежитель воздуха и вдыхал его пары за магазином. Когда ему стало плохо, друзья от страха разбежались. Правда, попросили взрослых вызвать «скорую» к магазину. Что же могло подтолкнуть Егора к токсикомании? Жил он с отцом и мачехой. В школе о нем рассказали, как о положительном ученике. Мальчик занимался айкидо, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоял. Как выяснилось позже, приятели баловались и проверяли друг друга «на слабо» - «сможешь ли ты?». В реальности баловство оказалось игрой на выживание.

И если 10-летние пацаны прятались, как это в 90-е делали по подвалам, то четыре ученицы 6-7 классов из Новотроицка Оренбургской области летом 2017 года вдыхали пары из аэрозольного баллончика открыто. Девочки сидели на лавочке возле многоэтажного дома и распыляли туалетный освежитель воздуха. Один из прохожих снял происходящее на телефон и выложил в интернет, после чего началась проверка полиции. Благо, после «аэрозольного сеанса» все девочки остались живы.

А вот шестиклассника из Приозерска Ленинградской области спасти не удалось. Мальчику было 12 лет. Его воспитывали бабушка и дедушка. А еще, как оказалось, улица. Со сверстниками они надышались освежителем воздуха "Ландыш". Место трагедии и тот самый баллон показала его знакомая девочка. Следователи возбудили уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".

И такие трагические истории происходят по всей России — 14-летняя девочка в Марий Эл, 13-летний мальчик в Новочеркасске, 13-летняя девочка в Санкт-Петербурге, 14-летняя в МосквеПскове, Югре, Тольятти, Калининграде. И все истории похожи — дети хотели «получить кайф».

КОММЕНТАРИИ С РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРУМОВ

Валерия Тверезовская, Раменское:

- Люди, куда катится мир? Два дня назад у меня в подъезде развлекались малолетки. Они нюхали освежитель воздуха. Распыляли в пакеты и дышали. Запах на весь подъезд, еще и на лестнице опорожнились. Две девочки и два мальчика. Возраст лет 13-15 - не больше. Глаза чумные, поведение неадекватное. В подъезде воняет третий день, сколько они вдохнули остается загадкой. Имейте в виду, если ваш ребенок приходит домой и от него воняет освежителем воздуха (сомневаюсь, что он быстро выветрится с одежды) — насторожитесь. Может, его еще можно спасти.

Анастасия Ретина, Тверь:

- Летом у нас на детской площадке мальчик лет 10 дышал средством от комаров в баллончике. Жуть.

Инна Аксенова, Реутов:

- Детишки знакомой чуть до смерти не заморили хомяка. Накрыли клетку полотенцем и набрызгали освежителем воздуха. Это хорошо, взрослые были в квартире и быстро вытащили хомяка, в ванную бросили и помыли. Бедняга пришел в себя. Хомяка жалко, а может они и сами пробовали?

Иван Мясников, Москва:

- Вы видели этот флешмоб с поеданием моющего средства? Что они проверяют, как организм среагирует на таблетку для посудомоечной машины? Типа раздует ли живот от пены?

МНЕНИЕ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА

Максим Прохоров, детский психолог-консультант, специалист Психологического центра на Волхонке:

- Подростки пытаются понять себя, иногда они это делают с помощью веществ, которые меняют сознание. Не все эти вещества доступны в продаже для детей, стоят дорого. Вероятно, они ищут дешевые способы, поэтому в ход идут и освежители воздуха. Как они находят эти способы? Через интернет. И даже, если его бы не было, то от сверстников узнали бы об экспериментах. В этом возрасте 10-14 лет у детей срабатывает эффект подражания. Спиннер у всех есть и у меня должен быть, все делают какую-то глупость, снимают на камеры и выкладывают в Ютуб — и мне надо. Подростки не думают о будущем, они здесь и сейчас, поэтому склонны к неадекватным поступкам.

- Совпадение ли, но все погибшие дети росли в неполных семьях, либо с мачехами или бабушками. У детей не было жесткого контроля?

- Познают себя в этом возрасте все, но пробуют разные вещи. Например, кто-то выбирает походы в горы, кто-то заниматься спортом — так проверять свою выносливость. А в семьях, где родителям не до детей, нет времени заниматься с ними, подростки предоставлены сами себе. Мультики уже им не интересны, а других увлечений нет. Тогда они выходят во двор и их «воспитывает» улица, а там поезда, крыши, баллончики. Именно поэтому важно, чтобы с подростком был рядом взрослый человек — иногда это не родитель, а тренер, любимый учитель, старший брат, психолог, с которым можно поговорить, который сможет «заземлить» подростка. Но без лишних нравоучений — они это сильно не любят.

ОФИЦИАЛЬНО

Нужны профилактические беседы

- Обращаемся ко всем родителям с просьбой быть бдительными, проводить с детьми соответствующие профилактические беседы, донося то, что различного рода игры могут привести к летальным последствиям, - советуют в Следственном комитете по Московской области.

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