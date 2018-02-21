Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

СЕГОДНЯ 08:50 2018-02-21T09:36:57+03:00

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У сборной России есть еще одна медаль на Олимпиаде в Пхенчхане! Во фристайле в дисциплине ски-кросс Сергей Ридзик в напряженной финальной гонке занял третье место. Это - гонки на лыжах по специально оборудованной трамплинами и поворотами трассе. Наш спортсмен проявил характер - упав, он смог встать и завершить дистанцию и выиграть медаль для нашей команды.

Решающая гонка развивалась очень драматично. С самого старта Ридзик боролся за 1-2 места, но в одном из поворотов он столкнулся с канадцем Кевином Друри и упал, пропустив вперед двух спортсменов. Но смог подняться и завершил дистанцию, заняв в итоге третье итоговое место. Поскольку Друри так и не смог подняться и завершить дистанцию, то Ридзик совершенно спокойно добрался до финиша, не испытывая никакого давления и выиграв медаль.

Сергей Ридзик (в красном) на трассе ски-кросса во время одного из заездов в Пхенчхане.Фото: REUTERS

Для Ридзика это - лучший результат в его спортивной карьере. А в истории российского ски-кросса и всего фристайла - это первая настолько крупная награда. Впереди россиянина Ридзика оказались ставший вторым швейцарец Марк Бишофбергер и победитель канадец Брэди Леман.

Сергей Ридзик завершает выступления на Олимпиаде.Фото: REUTERS

Для сборной России эта медаль на Олимпиаде в Пхенчхане уже 12-я по счету. У нас - 3 серебра и 9 бронзовых наград. Соревнования в Корее продлятся до 25 февраля.

На его медаль рассчитывали, в основном, те, кто хоть немного разбирается в этой дисциплине. Надеялся вернуться с Олимпиады с медалью и сам Сергей. Он несколько раз заезжал на подиумы на Кубках мира, а в этом сезоне впервые победил на одном из этапов. А ведь бронзовый призер Олимпиады вполне мог работать сейчас на Мончегорском никелевом комбинате.

Вариантов в родном городе, по словам Ридзика, у него было немного. Друзья пошли или на завод, или в полицию. Сергей, занимавшийся тогда горными лыжами, тоже подумывал о такой судьбе. Получил диплом электрогазосварщика – с отличием, заметьте. Хотел отслужить в армии и стать, в крайнем случае, тренером. Но перешел в новую дисциплину, которую включили в программу Олимпийских Игр – ски-кросс. Там его горнолыжные навыки очень пригодились. Переехал со временем в Москву.

Но дорога к пьедесталу в Пхенчхане от этого легче не стала. Ски-кросс - вид спорта дорогой. И, увы, не такой популярный в мире, как другие экстремальные дисциплины - слоупстайл или хаф-пайп. Денег в нем крутится меньше, поэтому все время выкручиваться приходилось самому Ридзику. Специальных трасс в стране практически нет: та, что была в Сочи уже не используется. Тренировались в Австрии. Хорошо, хоть перед Олимпиадой в Пхенчхане построили трассу на Сахалине. Там Сергей и готовился к Играм.

СПРАВКА "КП"

Сергей Ридзик родился 25 октября 1992 года. Начал заниматься ски-кроссом с сезона 2011/2012. Дебютировал на этапе Кубка мира в Сочи в 2013 году.

Лучший результат в карьере до Пхенчхана - победа на этапе Кубка мира в австрийском Монтафоне в сезоне 2017/2018.

На Олимпиаде в Пхенчхане выиграл "бронзу" в ски-кроссе. Первую в истории этого вида фристайла для российских спортсменов.