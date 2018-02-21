Что происходит с ценами на жилье сейчас

СЕГОДНЯ 15:11 2018-02-21T15:22:58+03:00

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Читательница «Комсомольской правды» Наталья В. попросила нас проверить, что происходит сейчас с ценами на жилье. Женщина собралась покупать квартиру в Москве и утверждает, что квадратные метры после Нового года подорожали. Так ли это? Мы спросили у наших экспертов.

Новостройки вдохновила ипотека

Цены на новостройки, действительно, начали расти, сообщали аналитики. Главная причина – повышенный спрос на первичный рынок.

По данным агентства «МИЭЛЬ», за январь 2018 года в Москве было совершено на 21% сделок больше, чем годом ранее. А общая стоимость проданных объектов выросла на треть по сравнению с прошлым январем.

- Люди стали больше покупать квартиры в новостройках за счет доступной ипотеки (сейчас средняя ставка – 9-10% годовых), - поясняет управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик. - Стали более популярны трехкомнатные квартиры как семейные варианты. Однако по-прежнему самыми востребованными остаются «однушки».

В регионах дела обстоят так. Квартиры в новостройках по данным портала «МИР КВАРТИР», подорожали за год в Архангельске (+10%), Ульяновске (+7,4%), Иркутске и Владивостоке (+6,1% каждый), а также в Череповце (+5,9%). А вот подешевели в Чебоксарах (–13,1%), Орле (–12,8%), Новокузнецке (–12,3%), Калининграде (–11,7%) и Белгороде (–9,8%).

При этом в Москве стоимость квадратного метра поднялась, в среднем, на 1%. Но специалисты предполагают, что дальше будет только выше. Ставка Центробанка продолжает снижаться, а это значит, что ипотека снизится еще больше. Соответственно, к весне спрос увеличится и цены подрастут.

Вторичка сдает свои позиции

Вторичный рынок, наоборот, продолжает страдать депрессией. В Аналитическом центре ИНКОМ-Недвижимость рассказали, что если в январе 2017 года «квадрат» в Москве стоил более 180 тыс. руб., то на данный момент этот показатель стал на 1,1% меньше – 178 тыс. руб.

- Люди все больше переключаются на новостройки, - отмечает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома. – По этой причине вторичный рынок потерял 25% сделок от общего числа операций купли-продажи жилья по итогам 2017 года.

При этом в России ситуация еще более плачевная для вторичного жилья. В среднем, за год цены просели в регионах на 3%. Больше всего подешевели цены на вторичные квартиры в Набережных Челнах (–15%), Нижнем Тагиле (–13,4%), Кирове (–11,3%), Махачкале (–10,7%) и Твери (–10,4%). На 10% и более упали ценники в Астрахани (–13,1%), Перми (–12,1%), Череповце (–11,5%), Твери (–11,1%) и Орле (–10%).

- Вторичка устаревает как физически, так и морально, - подчеркивает генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. - Уже сейчас новостройки могут стоить дороже, чем готовое жилье – еще несколько лет назад такого просто не было.