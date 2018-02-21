Какие услуги предоставляют в МФЦ: официальный список, утвержденный правительством

СЕГОДНЯ 16:03 2018-02-21T22:54:46+03:00

В утвержденный список услуг МФЦ входят 30 услуг, которые формально находятся в ведении МВД, налоговой службы, Росреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и службы судебных приставов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь услуги в МФЦ можно заказывать комплексно

Изменить размер текста: A A

Правительство России зафиксировало перечень госуслуг, которые должны оказывать в многофункциональных центрах по принципу «одного окна». Гражданин единожды обращается в учреждение с заявлением, а по прошествии времени получает результат. При этом всю необходимую работу за него выполнят сотрудники МФЦ и прочих госструктур. Нововведение состоит в том, что теперь можно заказывать услуги комплексно – просто перечислить их в одном заявлении. Это сэкономит наше с вами время и деньги.

В утвержденный список входят 30 услуг, которые формально находятся в ведении МВД, налоговой службы, Росреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и службы судебных приставов.

«КП» приводит полный перечень:

1. Выдача водительских удостоверений

2. Предоставление сведений об административных правонарушениях ПДД

3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости

4. Выдача справок о наличии административных наказаний за употребление наркотиков

5. Предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц.

6. Предоставление выписки из Единого государственного реестра

налогоплательщиков

7. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

9. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

10. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов.

11. Выдача выписок из реестра федерального имущества.

12. Прием и учет уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности

13. Выдача государственного сертификата на маткапитал

14. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала

15. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан

16. Прием, рассмотрение заявлений на формирование пенсии

17. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на территории России пенсионерам и льготникам

18. Прием анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования

19. Информирование о состоянии их индивидуальных лицевых счетов

20. Информирование граждан о предоставлении социальной помощи в виде набора социальных услуг.

21. Выдача справок о размере пенсий (иных выплат).

22. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

23. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по

государственному пенсионному обеспечению.

24. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

25. Обеспечение инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации и услугами и выплата компенсации за самостоятельно приобретенные

26. Прием документов для начисления страховых взносов

27. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно уплачивающих страховые взносы

28. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.

29. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

30. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам

Полный список услуг.