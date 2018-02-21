Какие услуги предоставляют в МФЦ: официальный список, утвержденный правительством
Правительство России зафиксировало перечень госуслуг, которые должны оказывать в многофункциональных центрах по принципу «одного окна». Гражданин единожды обращается в учреждение с заявлением, а по прошествии времени получает результат. При этом всю необходимую работу за него выполнят сотрудники МФЦ и прочих госструктур. Нововведение состоит в том, что теперь можно заказывать услуги комплексно – просто перечислить их в одном заявлении. Это сэкономит наше с вами время и деньги.
В утвержденный список входят 30 услуг, которые формально находятся в ведении МВД, налоговой службы, Росреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и службы судебных приставов.
«КП» приводит полный перечень:
1. Выдача водительских удостоверений
2. Предоставление сведений об административных правонарушениях ПДД
3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
4. Выдача справок о наличии административных наказаний за употребление наркотиков
5. Предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц.
6. Предоставление выписки из Единого государственного реестра
налогоплательщиков
7. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
9. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
10. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов.
11. Выдача выписок из реестра федерального имущества.
12. Прием и учет уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности
13. Выдача государственного сертификата на маткапитал
14. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала
15. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
16. Прием, рассмотрение заявлений на формирование пенсии
17. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на территории России пенсионерам и льготникам
18. Прием анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
19. Информирование о состоянии их индивидуальных лицевых счетов
20. Информирование граждан о предоставлении социальной помощи в виде набора социальных услуг.
21. Выдача справок о размере пенсий (иных выплат).
22. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
23. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
24. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
25. Обеспечение инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации и услугами и выплата компенсации за самостоятельно приобретенные
26. Прием документов для начисления страховых взносов
27. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно уплачивающих страховые взносы
28. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.
29. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.
30. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам