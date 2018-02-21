Удар током в нужное место возбуждает женщину лучше любых интимных ласк

СЕГОДНЯ 16:40 2018-02-21T19:56:49+03:00

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Ученые из Университета Мичигана (University of Michigan) вроде бы «нащупали» самое чувствительное место у представительниц прекрасного пола, воздействуя на которое, можно ввести их в сильнейшее сексуальное возбуждение. Оно охватывает даже тех представительниц, которые считают, что равнодушны к интимной близости. Не стремятся к ней, а то и не хотят ее вовсе. Как правило, половые сношения, к которым рано или поздно все равно принуждают, не приносят им никакого удовлетворения.

Если верить медицинской статистике, то радостями секса частично или полностью обделены от 20 до 40 процентов женщин. И ничего им не помогает. Никакие таблетки не повышают либидо, не возбуждают. Вот таким несчастным и взялись помочь исследователи из Мичигана, ведомые Тимом Брунсом (Tim Bruns). Они возбуждают женщин электрическим током. «Бьют» не сильно — нежно. В «процедуре» ощутимо лишь легкое покалывание. Главное в ней - направить электрические разряды в правильное место.

«Правильное место» находится, на удивление, очень далеко от того, на которое указывает мужская логика. Оно — в самом низу ноги. С внутренней стороны лодыжки. Сюда походит большеберцовый нерв, тянущийся к крестцовому сплетению, расположенному в непосредственной близости от женского интимного хозяйства.

Как выяснилось, электрическая стимуляция большеберцового нерва и вызывает половое возбуждение, попутно увеличивая приток крови к половым органам. О чем ученые сообщили в журнале Journal of Sexual Medicine .

Схема электрической стимуляции, возбуждающей у женщин желание.

Сначала ученые получили эффект в экспериментах с крысами. Ныне в подопытных — 30 женщин-добровольцев, которых возбуждают электричеством раз в неделю. Сеанс длится 30 минут. Весь курс рассчитан на 3 месяца. После чего женщины начнут ощущать потребность в интимной близости уже без стимуляции. Будут возбуждаться не от электродов, а в процессе живого сексуального общения.

Сейчас ученые выясняют, как долго сохраняется эффект, и придется ли время от времени «подпитывать» либидо электричеством. В их планах создать простой в эксплуатации прибор для домашнего применения.

Ученые полагают, что после курса "процедур" женщины потянутся к мужчинам уже самостоятельно.

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