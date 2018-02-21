София Ротару с сестрой заплатили за отпуск на Мальдивах больше двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:04 2018-02-21T17:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на свои 70 лет София Ротару очень много гастролирует, дает выступления на сборных концертах и корпоративах, и только ее коллеги-артисты могут сказать, какой это адский труд. Поэтому и отдых после такого насыщенного графика должен быть только на райских островах. Вот их-то звезда советского эстрады и ее сестра Аурика выбрали для отпуска. Причем, на Мальдивы сестры Ротару улетели сразу на месяц и пока, судя по игривому настроению обеих, еще не собираются возвращаться обратно. Тем более, что София и Аурика выбрали лакшери отель, в котором все создано для того, чтобы расслабиться и забыть о заботах и проблемах.

София Ротару с сестрой арендовали два соседних бунгало, подальше от любопытных глаз, где по вечерам под шум океана пьют вино. Кроме того, у отеля Shangri-La's Villingili Resort & Spa есть личный, песчаный пляж, пейзажный бассейн, спа-салон и 9-луночное поле для гольфа, единственное в своем роде на Мальдивах. Все для взыскательного клиента. Не хотите пейзажный бассейн? Можете остаться в своем собственном, который предусмотрен для каждой виллы.

sofiarotaru.official Начните день с улыбки и пусть хорошее настроение не покидает Вас!

Плюс, к услугам посетителей отеля утренние занятия йогой, дайвинг, на территории острова можно устроить велосипедные прогулки, а после обеда, скажем, отправиться на яхтенный променад. Чем, к слову, и воспользовались сестры, чтобы посмотреть на экзотических рыб и черепах. Кроме того, отель обещает удивить и мастерством высокой кухни.

Красоты отеля Shangri-La's Villingili Resort & Spa.

В ресторане Dr. Ali's подают блюда кухни Индийского океана, Южно-Китайского моря и Персидского залива. В круглосуточном ресторане Jaavu сервируют блюда интернациональной кухни на открытом воздухе. А в лаундже Fashala посетителям предложат блюда средиземноморской кухни, приготовленные из свежих морепродуктов и ингредиентов с соседних ферм.

Лакшери-отель Shangri-La's Villingili Resort & Spa на Мальдивах.

И очевидно, что отдых в такого уровня отели не может быть дешев. Сутки пребывания на острове- гостинице обходится в 70 тысяч рублей, а если учесть, что звезда с сестрой забронировали отель больше, чем на месяц, то каникулы обошлись им более чем в два миллиона рублей. Не считая, билетов на самолет и других сопутствующих расходов.

Роскошный отдых обошёлся Софии Ротару недёшево.

Но тут стоит отметить, что София Ротару входит в число одних из самых высокооплачиваемых звезд российской эстрады. 45-минутное выступление исполнительницы «Червона рута» обходится в сумму сто тысяч долларов, а за время новогодних праздников звезда дает более 20 выступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секрет вечной молодости Софии Ротару: никакой жареной картошки, десертов и мясных блюд

— София Михайловна полгода готовилась к своему юбилею. Все это время она была на строгой диете, — рассказал «Комсомолке» Лавров. — Перейти на другой режим питания ей было не так легко, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны — это жареная картошка. Причем чистит и жарит она ее сама, без помощи домработницы. Получается очень вкусно. И перед юбилеем Софии Михайловне пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питалась свежей зеленью и каждый день совершала часовые прогулки. Похудела очень серьезно. Скинула более 10 кило. (подробности)