Все о правилах провоза ручной клади у "Аэрофлота" и других авиакомпаний

СЕГОДНЯ 19:45 2018-02-21T20:32:38+03:00

Изменения в законы о багаже и ручной клади внесли еще осенью. Авиакомпании продолжают подгонять под них свои правила. А пассажиры - удивляться, возмущаться, переплачивать и тратить нервы в аэропортах. Так что что сейчас можно взять на борт?

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Казалось, отшумели скандалы, связанные с введением безбагажных тарифов и новыми правилами провоза ручной клади в самолетах. Но только что по соцсетям прокатилась волна перепостов и возмущений: мол, "Аэрофлот" втрое урезал список вещей, которые можно взять на борт бесплатно, и даже мобильники из него исключил!

Давайте разберемся, кто и что урезал. А главное - что могут брать в самолет российские пассажиры.

ЧТО ТАКОЕ РУЧНАЯ КЛАДЬ

Это то, что мы берем с собой в салон самолета. Будь то сумка, рюкзак, маленький чемоданчик, полиэтиленовый пакет, корзина, картина, котомка... Маленькая собачонка, кстати, к ручной клади не относится, по част перевозки животных действуют свои правила. Багаж, в отличие от ручной клади, мы сдаем на стойке регистрации в аэропорту и он летит не вместе с нами, а в багажном отсеке.

Все, что дальше, относится исключительно к ручной клади.

МИНИМУМ, ПОЛОЖЕННЫЙ ПО ЗАКОНУ

Еще в ноябре 2017 года вступили в силу изменения, которые Минтранс своим приказом внес в Правила воздушных перевозок. Важно! В правилах прописан МИНИМУМ. Делать условия хуже авиакомпании не имеют право, а вот лучше - сколько угодно, вопрос их доброй воли.

Но сначала - о минимальных требованиях:

! 5 кг - вес ручной клади, которую пассажир гарантированно может бесплатно взять с собой в самолет любой российской авиакомпании. Приказ не запрещает авиакомпаниям оставлять более щедрые нормы (скажем, разрешить ручную кладь весом 10 кг - такая норма действует, скажем, у "Аэрофлота" и S7). И, конечно, 5 кг должны соответствовать нормам авиационной безопасности (то есть жидкости - в емкостях до 100 мл, никакого оружия, колющих и режущих предметов и так далее).

! Изменен список вещей, которые пассажир может взять на борт бесплатно ВДОБАВОК к бесплатной норме ручной клади. В нем остались: дамские сумочки, портфели, портпледы, детское питание и детские коляски, букет цветов. Верхнюю одежду, к счастью, тоже решили не исключать из списка бесплатных вещей. В первой версии поправок ее не было, и это вызвало недоумение у экспертов и туристов — на как в нашей северной стране летать без курток и шуб, да еще зимой? Чиновники прислушались, верхняя одежда осталась бесплатной. Также в списке — костыли, ходунки, трости, складные кресла-коляски, если они помещаются под сиденьем или на полке над ним.

! Мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки и другие гаджеты, а также зонты и книги, исключили из списка вещей, которые можно взять в салон бесплатно СВЕРХ нормы ручной клади. Аргумент Минтранса: они могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак. С мобильником - не вопрос, его и в карман можно положить, да и легкий он, перевеса не создаст. А вот профессиональная фотокамера или ноутбук, вместе взятые, вполне могут. ВАЖНО! То, что телефон и другие гаджеты исключили из списка бесплатных вещей, вовсе не означает, что за сотовый или планшет при посадке в самолет непременно будут брать деньги. Просто они вместе со всеми вещами должны уложиться в норму, которая действует у данного перевозчика. Исключений для гаджетов больше нет.

! Зато в этот список включили лекарства, покупки из магазинов duty free и рюкзаки, что действительно полезно. Правда, насчет рюкзаков в приказе есть оговорка: вес и габариты «бесплатных» рюкзаков устанавливаются перевозчиком.

! Взвешивать ручную кладь авиакомпании могут не только у стойки регистрации, но и при посадке на рейс. Технически это несложно. Сейчас во многих аэропортах стоят рамки, контролирующие размер вещей: если влезает — бери в самолет, если нет — сдавай багаж. Могут и весы у выходов на посадку поставить. Понятно, что измерять и взвешивать будут лишь те сумки и рюкзаки, что вызывают сомнения в их весе, а не все подряд. Это уже не из приказа, а из здравого смысла следует — авиакомпании невыгодно задерживать посадку.

А теперь посмотрим конкретно по каждой авиакомпании: кто действует строго по "прожиточному минимуму", а кто оставил или ввел более щедрые нормы по части ручной клади.

"АЭРОФЛОТ": ИЗМЕРЯЕМ И ПРОВЕРЯЕМ

Сам "Аэрофлот" 9 февраля предупредил: нормы ручной клади не меняем, но ужесточаем контроль за их соблюдением.

Впрочем, список вещей, которые можно бесплатно взять с собой вдобавок к ручной клади, национальный перевозчик привел в соответствие с поправками еще осенью, когда они и вступили в силу. То есть ноутбуки и фотоаппараты исчезли из списка, а покупки из duty free и рюкзаки весом до 5 кг в нем появились.

Честно говоря, не все пассажиры это заметили. Потому что "Аэрофлот" до сих пор к ручной клади не придирался и смотрел на нее сквозь пальцы. И по три пакета из дьюти-фри в самолет несли, и чемоданы на колесах (да, их взвешивали), и рюкзаки, и кучу обновок, если шопинг за границей удался и надо оформить tax free. Верхние полки забиты под завязку, под конец посадки стюардессы помогают хоть куда-то утолкать чемоданы и пакеты.

А тут вдруг стали контролировать, и всерьез. Непривычно. Особенно ограничения по размерам ручной клади: оказывается, надо не просто в 10 кг уложиться, но еще чтоб чемоданчик, рюкзак или сумка было не больше 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту. Раньше "Аэрофлот" определял размер суммой трех измерений - не больше 115 см (а это масса вариантов и фасонов сумок: 55 х 40 х 20, 55 х 35 х 25, 50 х 35 х 30...). Теперь с габаритами все жестко. Далеко не все чемоданы cabin size - те, что пассажиры привыкли брать в салон и класть на верхнюю полку - в параметры 55 х 40 х 20 вписываются. И это правда многим путешественникам может быть неудобно.

Вот разъяснение самой авиакомпании о новых требованиях, приводим его полностью:

"Аэрофлот" не вводит дополнительных ограничений и не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением и приводит стандарты компании в соответствие с федеральными авиационными правилами, в которые были внесены изменения. Согласно правилам авиакомпании установлены следующие нормы провоза ручной клади в салоне воздушного судна для одного пассажира: в классе Эконом и классе Комфорт – одно место весом не более 10 кг, в классе Бизнес – одно место весом не более 15 кг. Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту.

Дополнительно сверх установленной нормы и без взимания дополнительной платы разрешается провозить в качестве ручной клади ряд вещей, перечень которых был приведен в соответствие с федеральными авиационными правилами после их изменения 05.10.2017. К ним в том числе относятся товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту. При этом все покупки должны быть упакованы в один запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, с габаритами по сумме трех измерений не более 115 см.

Фотоаппарат, телефон и другие электронные устройства принимаются к перевозке, если упакованы в ручную кладь, количество, габариты и вес которой отвечают правилам авиакомпании. При перевозке указанных предметов отдельно – учитываются в качестве одного места ручной клади. В случае превышения установленных норм данные предметы перевозятся по общим правилам перевозки регистрируемого бесплатного и сверхнормативного багажа в багажном отсеке воздушного судна в специальных защитных кофрах.

Хотим отдельно подчеркнуть, что специальная система контроля провоза ручной клади была введена в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов, а также пунктуальность выполнения рейса".

Итого: норма бесплатной ручной клади у "Аэрофлота" вдвое выше минимальной (10 кг), при этом строго ограничен ее размер. Список вещей, которые можно бесплатно взять на борт вдобавок к ручной клади, в точности соответствует новым правилам. Этот вариант может быть неудобен, например, тем, кто везет с собой в путешествие или командировку много объемной техники: и ноутбук, и профессиональную фотокамеру, и штатив к ней, и съемные объективы...

Из полезного: не ограничены размеры и вес портфеля и дамской сумки. А любая дама знает, что в сумочке может поместиться масса нужных вещей. Даже фотокамера, если сумку правильного фасона выбрать. А вот рюкзак может весить не больше 5 кг. Но опять же - это вдобавок к 10 килограммам! Так что каждый пассажир "Аэрофлота" имеет право взять на борт как минимум 15 кг вещей. Не так уж мало, согласитесь. К тому же у "Аэрофлота" нет безабагажных тарифов, в любой билет входят 23 кг багажа. В сумме это уже 38 кг.

Система контроля провоза ручной клади была введена в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

S7: ПОМЕНЬШЕ ПОКУПОК!

Максимальный вес ручной клади в эконом-классе - 10 кг, как и у "Аэрофлота". И в точности те же габариты, 55 х 40 х 20 см.

Дополнительно к этому пассажир S7 может бесплатно взять на салон самолета:

- рюкзак весом до 5 кг, габариты в сумме трёх измерений не больше 75 см, или дамская сумка, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку, или портфель вещами. Размеры сумки и портфеля опять не прописаны.

- букет цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребенка на время полета; костюм в портпледе;

- устройство для переноса ребёнка (детскую люльку, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства), габариты которых не превышают 55×40×20 см;

- лекарственные препараты и диетическое питание на время полета;

- костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, позволяющие безопасно разместить их на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего кресла при перевозке пассажира;

- товары, приобретённые в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес которого не должен превышать 3 кг и габариты которого в сумме трёх измерений не должны превышать 75 см.Тут отличие от норм "Аэрофлота", причем в худшую сторону: у "Аэрофлота" пакет из duty free может быть 115 см по сумме трех измерений, вес не прописан.

Фотоаппараты, ноутбуки и другие гаджеты у S7 также не входят в список бесплатных вещей, их придется умещать в бесплатные 10 кг или в рюкзак/портфель/дамскую сумку.

"УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ": 5 КГ ПЛЮС ГАДЖЕТЫ

Максимальный вес ручной клади - 5 кг (строго в соответствии с федеральными нормами и вдвое меньше, чем у "Аэрофлота и S7), габариты 55 х 40 х 20 см. Так что тем, кто часто летает по Росии, имеет смысл поискать чемоданчик такого размера - чтоб ни у кого из перевозчиков претензий не было.

Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы пассажир "Уральских авиалиний" имеет право провозить следующие вещи. Они не предъявляются для взвешивания и не маркируются бирками:

- дамская сумочка или портфель;

- папка для бумаг; зонтик или трость; букет цветов;

- верхняя одежда; печатные издания для чтения в полете;

- детское питание для ребенка во время полета, детская мягкая переноска;

- телефон сотовой связи, фотоаппарат, видеокамера; портативный компьютер;

- костюм в портпледе.

Минус по сравнению с конкурентами - всего 5 кг бесплатной ручной клади, плюс - зато вдобавок к ним можно взять и ноутбук, и фотоаппарат, и видеокамеру.

UTAIR: РЮКЗАК ПОБОЛЬШЕ

Максимальный вес ручной клади 10 кг, габариты те же, что и у коллег, 55 х 40 х 20 см.

Вдобавок к этому пассажир Utair может бесплатно взять в салон самолета:

- рюкзак габаритами не более 40х25х20 см, весом не более 5 кг, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку, или портфель вещами;

- букет цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребенка на время полета; костюм в портпледе;

- устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) габаритами не более 65х40х20 см;

- лекарственные препараты и диетическое питание на время полета;

- костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего сидения;

- товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в один запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, весом не более 3 кг.

Из отличий: более щедрые размеры рюкзака и детской коляски, не ограничен размер пакета из дьюти-фри (хотя тут от пассажира мало что зависит, уж в какой в магазине упакуют).

"ПОБЕДА": НЕСТЫКОВКА ВЕСА И РАЗМЕРА

Если у "Победы" были просто строгие нормы - никто б не удивился. Но они еще и нестандартные! Единственный отечественный лоукостер вообще не ограничивает вес ручной клади! И даже ее количество. Неожиданно, правда? То есть вези сколько хочешь? А чего ж туристы не радуются и не строчат дифирамбы про аттракцион неслыханной щедрости?

Очень просто: все, что вы берете в салон самолета "Победы", должно быть не больше 36 x 30 x 27 сантиметров. И это общий размер ВСЕХ предметов - и просто ручной клади, и того, что перечислено в Федеральных авиационных правилах. Верхняя одежда, рюкзак, дамская сумка, портплед, детское питание и так далее (см. выше).

Цитирую правила "Победы": "Для безопасного размещения в пассажирском салоне максимальные суммарные габариты ручной клади и вещей из пункта 135 ФАП-82 (это те самые, что можно брать вдобавок к бесплатной ручной клади. - Ред.) не должны превышать 36 x 30 x 27 сантиметров (общий размер всех предметов). Ручная кладь и вещи из пункта 135 ФАП-82 по количеству и весу не ограничиваются, но должны свободно помещаться в калибратор (измеритель)".

А теперь представьте, как вы поместите сумку, пальто и ноутбук в этот параллелепипед, где самая большая сторона всего 36 см. Никак не поместите. Придется выбирать что-то одно, да и то не факт, что влезет. Про чемоданчик на колесах, если он не кукольный, можно забыть сразу. Про большой ноутбук - тоже.