Владимир Путин: "Северный поток-2" будет реализован

СЕГОДНЯ 18:08 2018-02-21T18:11:12+03:00

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- «Северсталь» – одна из самых крупных в мире вертикально интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний, - похвалил одного из отечественных гигантов на встрече с его руководителем Алексеем Мордашовым Владимир Путит. - Сколько у вас в Череповце – по-моему, 11,6 миллиона тонн мощности?

- 11,5 миллиона тонн стали, - подтвердил Мордашов. - У нас работают в Череповце 30 тысяч человек, а всего на «Северстали» – почти 50 тысяч человек по всей стране.

Он доложил президенту о результатах работы отечественных сталеваров в прошлом году и социальных программах, на которые "Северсталь" за год израсходовала около 2,5 миллирдов рублей.

- Мы постоянно слышим растущие требования со стороны производителей автомобильной продукции в России по качеству нашей продукции, - сказал Мордашов.

- Надо, чтобы она была не хуже, чем у ваших конкурентов за рубежом, - поддержал Путин.

- Она, мы считаем, уже не хуже. Есть отдельные виды продукции, которые мы ещё не делаем, но мы точно будем их осваивать.

- Ваша трубная продукция уже себя зарекомендовала хорошо, - еще раз похвалил "Северсталь" глава государства. - У них и строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объёмы колоссальные.

- Мы участвуем в важных проектах – и «Газпрома», и «Транснефти» – по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе экспортных, - рассказал Мордашов. Рассчитываем, что этих проектов будет больше.

- Думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток – 2», «Турецкий поток» идёт вовсю. «Северный поток – 2», думаю, будет реализован, - сделал оптимистичный для всех прогноз Путин. - На востоке страны большая работа, так что, уверен, объёмы вам обеспечены. Кроме всего прочего, мы планируем реализовывать ряд крупных проектов, касающихся развития инфраструктуры – это мостовые переходы, другие объекты подобного рода. Постараемся надёжно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы.