Сергей Лукьяненко: Серебряков на своем примере проиллюстрировал наглость и хамство

СЕГОДНЯ 19:37 2018-02-21T19:37:42+03:00

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Алексей Серебряков уважаемый в сфере кинематографистов актер, его зовут хорошие режиссеры, он снимается в достойных проектах, у него солидная фильмография. 53-летний актер в 2012 году принял решение переехать на постоянное место жительство в Канаду. Когда об этом только стало известно, поклонникам его таланта было жаль, мол, теперь не увидим его в российском кино. Однако Алексей никуда из отечественных картин не делся. Он как снимался, так и снимается. Чего только стоит «Левиафан». Последний проект, в котором участвовал Серебряков, называется «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

С обсуждения фильма молодого режиссера Александра Ханта и началось интервью Юрия Дудя с актером. Модный Ютуб-блогер спросил, о том, не чувствует ли актер, что в Россию возвращаются «90-е»?

- Думаю, если отъехать 30-50-70 км от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство, не является прерогативой национальной идеи. Национальной идеей является сила, наглость и хамство, - ответил Алексей Серебряков.

Алексей Серебряков во время беседы с Юрием Дудем.Фото: YouTube

Формулировка национальной идеи возмутила многих. В их числе и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. По просьбе «КП» он высказался по поводу заявлений актера:

- Серебряков замечательно проиллюстрировал два из перечисленных качеств на своем примере: наглость и хамство. Но вряд ли стоит собственные пороки выдавать за пороки народа, к которому ты когда-то принадлежал.

Конечно, это печальная ситуация, когда в целом неплохой актер зарабатывает в стране, которую публично ненавидит, презирает, выражает к ней негативное мнение. И еще более неприятно наблюдать за тем, что у нас в стране его приглашают, снимают, платят ему деньги и так далее. Я лично считаю, что человек после таких высказываний должен быть некой персоной нон грата по крайней мере для всех официальных деятелей и студий. Если в фильме, который снимается, есть хотя бы копейка государственных денег, то есть денег, идущих от народа нашей страны, то мне кажется, в этом фильме не должно быть господина Серебрякова. Если какой-то замечательный режиссер позовет его выступать, это его право. А если там хоть копейка от министерства культа или от «Фонда кино» есть, то, наверное, не надо. Пусть он снимается в Канаде, выступает на каких-нибудь елках для иммигрантов.

- К вопросу о переезде в Канаду на ПМЖ. От гражданства РФ он не отказался. Наверное, были причины.

- Чтобы спокойно проезжать к нам, получать от нас всевозможные блага, возвращаться в Канаду и пользоваться благами этой страны. Человек, видимо, считает, что очень хорошо устроился. Можно за него порадоваться. Но опять же подчеркну, что, на мой взгляд, люди после таких заявлений должны быть некими персонами нон грата в любых государственных структурах. Но по-человечески пусть кто как хочет к нему относиться, пусть так и относится. Это уже личное дело каждого.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как актер Серебряков кино с реальностью попутал, а Россию с США

Дмитрий СТЕШИН

После подрыва «Невского экспресса» в 2009 году, все поезда идущие по ветке Москва-Питер, были пущены в обход, через Псков. Эти жуткие и трагические дни, не смотря ни на что, породили смешной мем - такой уж у нас русский характер. Какая-то гламурная киса, глядя в окно на неказистые псковские пейзажи, по которым уже десятый час тащился в столицу ее поезд, страшно верещала в мобильник: «Мама, мы в аду! Мама! Тут какие-то коровники! Мы в аду!». На беду, рядом с кисой сидел какой-то блоггер, он и вывалил эту сценку в интернет. А брутальный актер Серебряков, как мне кажется, оказавшийся такой же гламурной кисой, только в штанах, все вывалил сам, в интервью Юрию Дудю. Он там много чего наговорил обидного и русофобского (подробности)