2018-02-21T18:24:36+03:00
Доброволец

У особенных детей теперь много причин, чтобы чаще встречаться

В Туапсе благодаря президентскому гранту появился центр для детей с ограниченными возможностями здоровья
Артём ГНАТЕНКОkp_kuban@kp_kuban
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Пока проект только в начале пути, но он уже дарит радость ребятам. Фото: Предоставлено Фондом «Добрые дела»Пока проект только в начале пути, но он уже дарит радость ребятам. Фото: Предоставлено Фондом «Добрые дела»
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Туапсинские волонтеры давно помогают особенным детям, которых в небольшом районе Краснодарского края 332 человека. Начинали с организации праздников, благотворительных забегов и фотосессий, благодаря которым удавалось собирать средства на лечение подопечных. Потом активисты создали благотворительный фонд «Добрые дела», который открыл перед ними новые возможности.

Их новый и большой проект - Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья был поддержан Фондом президентских грантов, который в прошлом году выделил почти 700 тысяч рублей.

На средства президентского гранта волонтеры приобрели игрушки, инвентарь для развития мелкой моторики и творчества. Первые уроки ритмики, сценического мастерства, пантомимы и музыки прошли в начале января. Отдельно в центре проходят занятия с психологом и логопедом, которые дают детям и их родителям ценные советы. Ничего подобного в городе еще не было.

- Мы только в самом начале пути. Пока не все знают, что есть возможность бесплатно приходить, заниматься, встречаться и общаться, но уже несколько десятков ребят стали нашими подопечными, - отметил руководитель фонда Арсен Каракушьян.

Еще одно важное дело - социализация ребят. Профессиональный педагог с детьми средней и старшей школы занимается выбором будущей специальности для инвалидов.

-К каждому ребенку нужен свой подход. Я рассказываю ему и родителям о способах получить специальность, о дистанционном обучении. Они могут быть талантливыми бухгалтерами или программистами, например, - рассказала психолог-воспитатель Светлана Захарова.

Несмотря на то, что центр работает недолго, многие побывали здесь уже не один раз и планируют заниматься регулярно.

- Узнали много нового и необычного о профессиях, давно канувших в Лету. О профессиях, которым обучают людей десятилетиями. Об инклюзивном образовании. Ребятам очень нравятся лекции, иногда они даже вступают в жаркие дискуссии. Теперь мы будем встречаться чаще и узнавать еще много нового и интересного, - поделилась руководитель туапсинского клуба особенных детей Юлия Лазутова.

Один из подопечных фонда – шестилетний Дима Московченко. У ребенка аутизм: он не разговаривает, но с удовольствием рисует и проводит время с любимой мамой. Несколько раз в год ему необходимо проходить курс лечения в Санкт-Петербурге.

- Мы благодарны ребятам из фонда и всем туапсинцам, которые проводили благотворительные концерты и помогли собрать для нас нужную сумму на лечение. Наши дети часто сталкиваются с непониманием, но в мире очень много неравнодушных людей и мы очень рады, что встретили их, - говорит мама Димы Елена. – Раньше в своем городе нам просто некуда было идти, а сейчас мы посещаем новый детский центр. У моего ребенка появилась дополнительная возможность развиваться, творить и радоваться жизни. Мы очень хотим, чтобы начинания ребят получали поддержку, ведь волонтеры занимаются очень важным делом.

Кстати, получить ее не сложно, главное, чтобы проект был «живым» и актуальным. Нужно подробно описать проект, обозначить его цель и подать электронную заявку в Фонд президентских грантов.

На средства гранта «Добрые дела» закупил тренажеры-карусели для детей-колясочников. Специализированная площадка откроется в начале марта.

- Оборудование уже прибыло в Туапсе. Площадку обустроим в районе городского пляжа Туапсе, она будет открыта для всех, здесь могут заниматься и дети, которые приехали к нам на отдых, - рассказал Арсен Каракушьян.

В планах «Добрых дел» - расширить центр для игр и досуга детей-инвалидов, открыть еще несколько классов и новые площадки не только в Туапсе, но и в поселках района.

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