2018-02-21T18:39:31+03:00
Звезды

«Одно лицо»: старшая дочь Мила Йовович растет её копией

Фотографию с наследницей актриса сопроводила русской пословицей: «Яблоко от яблони недалеко падает»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса Мила Йовович с дочкой Эвой Габо.Актриса Мила Йовович с дочкой Эвой Габо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

«Дочери изменила мою жизнь полностью. Я научилась - наконец-то, хвала Богу! - ценить вещи, которые и впрямь того стоят. Доченька моя ненаглядная помогла мне притормозить и позволить себе наслаждаться плодами того, чего я уже давно достигла в своей карьере», - как-то призналась Мила в интервью.

40-летняя актриса поздно стала матерью, и теперь как будто наверстывает упущенное. С двумя дочками – Эвер и Дэшиел Эдан, несмотря на плотный график съемок и гастролей, она старается проводить все свободное время. А вот снимками с дочками делится редко. Быть может опасаются лишних пересудов. Но на днях все же опубликовала фото со старшей наследницей, 10-летней Эвой Габо. Снимок Мила сопроводила русской пословицей: «Яблоко от яблони недалеко падает». На фото мама и дочь запечатлены в одном из кафе Лос-Анджелеса. Мила призналась, что все выходные провела с дочерью, наслаждаясь общением с ней.

Поклонники не могли не заметить, что с возрастом девочка все больше похожа на свою звездную маму. «Вы просто одно лицо», «Дочь растет настоящей красавицей», «Ну надо же как вы похожи?!», - написали подписчики аккаунта звезды в комментариях.

Кстати, как-то звезда «Пятого элемента» призналась, что категорично не хочет того, чтобы Эвер становилась моделью или актрисой: «Моя дочка не пойдет по моим стопам! Я доставила маме в свое время, будучи подростком, кучу проблем и неприятностей, о чем очень жалею. С детства я много работала, зарабатывала деньги, и это давало мне, как я полагала, особую власть. Если мама, к примеру, просила убрать меня свою комнату, я бунтовала - с какой стати я должна что-то делать после рабочего дня? Почему я вообще должна ее слушать?».

Йовович рассказала, что воспитывать дочку ей помогает не только муж - режиссер Пол Андерсон, - но и «большой штат родственников»: «Когда Эвер ходит в подготовительную школу, я ее отвожу туда утром, а потом убегаю в свою студию - заниматься музыкой. Вечером укладываю дочку спать и снова ухожу в студию. Благо муж всегда работает допоздна, вернее, до утра - раньше трех не ложится спать. Поэтому может присмотреть за Эвер. Моя мама, его мама и сестра часто у нас живут...».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Дочь Михаила Задорнова отказывается от многомиллионного наследства отца
О своих правах на имущество сатирика заявила только его первая жена Велта, а дочь Михаила Задорнова, 27-летняя Елена, и его вдова Елена Бомбина не спешат вступать во владение принадлежавшими писателю ценностями
"Это троллинг": лимузин и фрак помогли Аскольду Запашному пройти в тульский "Пряник"
Аскольд Запашный в своем Instagram опубликовал ролик, где артист и его друзья эффектно преодолевают фейс-контроль на входе в клуб, в который его не так давно отказались впускать [видео]
Новости 24
В Мексике 18 человек пострадали при взрыве на туристическом судне
Небензя потребовал от Хейли не называть власти РФ "режимом Путина"
"Надеюсь, их кормить не будут?": Лавров пошутил о журналистах в Сербии
ЦБ утвердил план санации банка "Советский" по новой схеме
РФ предложила провести экстренное заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Минобороны опровергло слухи о замене командующего ВС России в Сирии
Советник Трампа рассказал, как США готовятся к "звездным войнам"
Погранслужба Украины запретила Саакашвили въезжать в страну до 2021 года
Россия выплатила МОК штрафные 15 млн долларов
Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания "МБХ медиа"
Матиос предрек превращение Украины в "испытательный полигон"
США заблокировали проект Украины по строительству ракет для Турции
Личные вещи Джуны вывозят на помойку