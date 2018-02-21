2018-02-21T20:58:42+03:00
Спорт

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по делу о допинге

Бронзовый призер Олимпиады теперь, скорее всего, лишится своей награды
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россиянин Крушельницкий, скорее всего, будет лишен "бронзы" Олимпиады 2018.Россиянин Крушельницкий, скорее всего, будет лишен "бронзы" Олимпиады 2018.Фото: REUTERS
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Настоящим громом среди ясного неба вечером в среду, 21 февраля, стала новость о том, что российский спортсмен Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был найден мельдоний, отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде. Они должны были состояться завтра, 22 февраля, в Пхенчхане, в 8 часов утра по московскому времени.

Как отмечается в официальном заявлении спортсмена, он долго анализировал всю сложившуюся ситуацию и принял решение признать формальное нарушение допинговых правил. И уж потом дальше разбираться во всей этой истории. Поскольку добиться какого-либо позитивного для себя эффекта на данный момент невозможно.

- Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования. Ну а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности, - говорится в заявлении спортсмена, которое было опубликовано ТАСС.

При этом, принимая данное решение, Крушельницкий исходил из дальнейших перспектив для его вида спорта:

- От этого будет зависеть и последующее решение Всемирной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи.

Но Крушельницкий выразил надежду, что одержит победу и восстановит свое честное имя:

- Мое главное желание - добиться победы, восстановить свое честное имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки.

Напомним, что Александр Крушельницкий со своей супругой Анастасией Брызгаловой занял третье место в микст-керлинге на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Однако же спустя несколько дней вдруг вскрылось, что в организме спортсмена был найден мельдоний в концентрации, какая не может дать какого-либо эффекта.

Последствия для сборной России на Олимпиаде после такого шага - это лишение данной олимпийской бронзы. И вместе с тем это может усложнить разрешение вопроса получения российскими спортсменами права пройти под флагом России на закрытии Олимпиады 2018, которое пройдет 25 февраля в Пхенчхане.

Отметим, что на данный момент за российской командой - все 13 наград этой Олимпиады. 4 серебряных и 9 бронзовых.

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Александр Крушельницкий, на которого спортивный арбитражный суд уже официально завел дело из-за подозрений в употреблении запрещенного препарата мельдоний, покинул Олимпийскую деревню в Корее. Где он, пока не известно. В поисках Александра журналисты «Комсомолки» заехали в петербургский керлинг-клуб «Адамант», где тренируется пара Крушельницкий-Брызгалова. (подробности)

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