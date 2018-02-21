Задай вопрос Николаю Баскову!
7 марта певец станет гостем радио «Комсомольская правда»
Николай Басков станет гостем радио "Комсомольская правда" 7 марта.
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Николай Басков приедет в редакцию "КП" 7 марта.
В прямом эфире сайта KP.RU поклонники «золотого голоса» смогут наблюдать за видеотрансляцией встречи Николая с журналистами «КП».
Артист расскажет о грядущем шоу «Игра», о своей невесте Виктории Лопыревой и не только!
Задай вопрос Николаю Баскову в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», позвонив на номер 8 800 200 97 02
Пишите в WhatsApp и Viber: 8-967-200-97-02
Вопросы для певца можно прислать и на почту nota@kp.ru
Следите за видеотрансляцией визита Николая Баскова на радио "КП" в среду, 7 марта с 17.00-18.00.