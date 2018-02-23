Почему в Чехии "забыли" юбилей своего ярчайшего писателя-антифашиста

СЕГОДНЯ 00:10 2018-02-21T21:53:30+03:00

Сегодня имя одного из самых известных писателей Чехии и страстного антифашиста Юлиуса Фучика многими забыто и на родине, и на просторах бывшего СССР.

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Его читали Че Гевара и Эрих Мария Ремарк. Его „Репортаж с петлей на шее“ переведен с чешского на большее число языков, чем знаменитые “Похождения бравого солдата Швейка“. Но почему сегодня имя одного из самых известных писателей Чехии и страстного антифашиста Юлиуса Фучика многими забыто и на родине, и на просторах бывшего СССР, где он считался одним из ярких символов борьбы с нацизмом? Об этом накануне его 115-летия мы говорили с живущим в Праге публицистом, заместителем председателя „Общества Юлиуса Фучика“ Анатолием Шитовым.

- „Люди, я любил вас. Будьте бдительны!“ - процитированное Ремарком предупреждение Фучика против угроз, которые несет цивилизации нацизм, в сегодняшней Чехии, Словакии, не слышат? Есть ощущение, что у молодежи Восточной Европы идеи нацизма находят все больше сторонников?

- Да, проявления экстремизма в Чехии есть. Но реальных сторонников нацизма немного. Отрицательную роль играет Институт изучения тоталитарных режимов, который занят не столько изучением и осуждением нацизма, сколько тоталитаризмом в странах социалистического блока в 1948 - 1989 годы.

Что касается ставшей крылатой фразы "Люди, я любил вас. Будьте бдительны!» - то речь не только о предупреждении, но и о призыве пробудиться от «спячки», стать активными участниками общественной жизни. «Быть бдительным» – лишь один, хотя и важный, из смыслов завета.

- В Чехословакии и правда был культ Фучика, который после разрушения социалистического блока сменился на полное равнодушие к его персоне, его антифашистким памфлетам?

- Культ? Нет... Да, издавались его сочинения, проходили традиционные мепроприятия "Значок Юлиуса Фучика". Его именем был названы Парк культуры и отдыха в Праге, заводы и шахты, училища. Была премия Юлиуса Фучика для журналистов. В ЧССР он был примером для многих поколений молодежи. Открывая памятник Фучику на Ольшанском кладбище, авторитетный чешский писатель и сценарист Зденек Малер сказал: "Считаю честью для себя, что могу выступить при повторном открытии памятника Фучику. Я принадлежу к поколению, в котором если и есть что-то стоящее, то этим оно обязанно именно ему."

"Значок Юлиуса Фучика"

- Гестаповцы держали его в пражской тюрьме „Панкрац“, а казнили в берлинской „Плетцензее“. У некоторых ваших соседей памятники борцам с нацизмом свергают, антифашистов либо забывают, либо льют на них грязь...

- Удивительно, но памятник Фучику в его родной Праге открыли лишь в сентябре 1979 года. А Музей Фучика был открыт еще 9 лет спустя.

После ноября 1989 года „Общество Юлиуса Фучика“ и другие патриотические организации Чехии вели борьбу против разгула вандализма, отстаивали историческую правду. Публиковали факты и свидетельства о жизни и творчестве Фучика, разоблачали лживые публикации и передачи чешского радио и телевидения, которые пытались замарать его имя, обвиняя в сотрудничестве с фашистами.

- В Праге масса мигрантов из Украины, многие настроены резко антирусски, пробандеровски. В общественном мнении, в СМИ, эти взгляды находят поддержку на фоне фантомных болей по пражской весне?

- Массовой поддержки нет. Хотя Славянская библиотека и Философский факультет организуют время от времени выставки и встречи с украинскими исследователями истории украинской эмиграции и писателями. Но событиями в жизни Чехии они не становятся.

Что касается события 1968 года… Они до сих пор оцениваются неоднозначно. Последние опросы общественного мнения показали падение интереса к ним. Но шрамы остались .

- В украинском Днепропетровске, в узбекском Ташкенте улицы, носившие имя Фучика, переименованы. Какие материальные следы писателя-антифашиста остались в Чехии?

- После „Бархатной революции“ в столице Чехии был закрыт Музей Юлиуса Фучика. Переименованы улица, которая была названа именем национального героя и станция метро «Фучикова». На доме, где он родился, повредили памятную доску, а бюст измазали краской и оскорбительными надписями. Памятная доска была отреставрирована и возвращена на свое место, но без бюста писателя. Его нашел и сохранил председатель общества Ян Елинек .

Бюст Фучика авторства Франтишека Станека был установлен в Пантеоне Национального музея в 1964 году, а удален оттуда в 1991-м.

Статую Фучика, которая с 1979 года стояла у входа в Парк культуры и отдыха его имени в Праге, перенесли на Ольшанское кладбище, на аллею рядом с Почетным кладбищем бойцов и командиров Красной Армии. Фучик гордился тем, что родился в тот же февральский день, который 15 лет спустя стал днем рождения Красной Армии.

В своем приветствии Красной Армии, опубликованном в февральском номере подпольной газеты «Руде право» в 1942 году, он писал: «Мы приветствуем тех, кто с великолепным мужеством и самоотверженностью борется за свободу своей Отчизны и тем самым за нашу свободу и свободу всех порабощенных народов Европы. ... Мы верили в вас и вашу силу и из нее черпали свою энергию для сопротивления...»

Памятник Фучику в его родной Праге открыли лишь в сентябре 1979 года.

- В Чехии не заметил 115-летие Фучика?

- Общество Юлиуса Фучика подготовило к юбилею 50-й номер нашего издания "Курьер". А местные СМИ больше заняты другим юбилеем - 70-летием событий февраля 1948 года. Ведь принятый 25 лет тому назад парламентом Чешской Республики закон «О противозаконности коммунистического режима и о сопротивлении ему» заклеймил 25 февраля 1948 года. Тогда президент Эдвард Бенеш принял отставку 12 министров правительства Национального фронта и подписал декреты о назначении новых министров правительства Клемента Готвальда как день установления "основанного на коммунистической идеологии режима, который... был преступным, противозаконным и заслуживающим осуждения"...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юлиус Фучик родился в Праге 23 февраля 1903 года. С 20-х годов работал одним из редакторов газеты „Руде право“. В 30-е дважды бывал в СССР, издал цикл очерков, выступал против антисоветских выпадов западных писателей. С 1941 был членом подпольного ЦК компартии Чехословакии, издавал газеты. После ареста гестапо в 1942-м, в тюрьме Панкрац смог написать книгу „Репортаж с петлей на шее“. День его казни в Берлине – 8 сентбря 1943-го, позже стал Днем международной солидарности журналистов. В 1950-м посмертно удостоен Международной премии мира.