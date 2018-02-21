СЕГОДНЯ 22:55 2018-02-21T23:00:31+03:00

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Лозница использует тот же метод бесстрастного кинонаблюдения, что и в «Майдане» и «Аустерлице», но материал нового фильма сам по себе не столь зубодробительный, как в лентах, фиксировавших историко-революционную борьбу украинского народа или один день в Освенциме. В «Дне победы» режиссёр живописует народные гуляния в берлинском Трептов-парке.

…Два фокстерьера, запряженных в тележку с цветами и портретом Сталина. Обрывочная русская и немецкая речь. Красные флаги, флаги «Ночных волков» и Донецкой республики. Нестройное выкликание имен погибших и фальшивое вступление мальчика-трубача.

Исполнение разношерстной толпой приехавших из разных стран бывшего СССР «Катюши» (дважды) и «Дня Победы» (трижды). Маленький мальчик, неохотно надевающий военную форму под присмотром родителей.

В фильме "День Победы" режиссёр живописует народные гуляния в берлинском Трептов-парке.

«Два отрывистых, один раскатистый ура, ура, ура!» - солирует лидер группы «Ночные волки» при полном отсутствии ветеранов. «Ветераны есть?» - спрашивает кто-то из митингующих, возможно, в танкистском шлеме. Ветеранам хотят передать землю из Брестской крепости. Одетые в военную форму граждане поют про «раскудрявый клен зеленый, лист резной» (трижды), пожилые женщины с георгиевскими ленточками подпевают и приплясывают, к ним присоединяется кавказский житель - и под его гортанные выкрики «Асса!» все танцующие немедленно переходят на лезгинку. Украинские гарные дивчины делают селфи после исполнения песни «Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела».

Национальные диаспоры без труда превращают в провинцию даже такие мировые центры, как Нью-Йорк или Берлин. Лозница явил такое торжество провинциального масскульта - очень контрастирующего с монументализмом памятника Советским воинам в Трептов-парке, фрагменты которого настойчиво предъявляет фильм.

Сталинский монументализм, конечно, выглядит намного более благородно, куда лучше соответствуя торжественности момента, чем простонародный праздничный шабаш. В идеальном мире потомки победителей должны были быть столь же красивыми и величественными, как памятники. Но получилось, как получилось…

Ещё один документальный фильм на русском языке в «Форуме» - "Сын" Александра Абатурова. С одной стороны, это хроника жизни родственников режиссёра - родителей его двоюродного брата-спецназовца, погибшего в Дагестане в 21 год. С другой - хроника будней того самого подразделения, в котором служил брат и которое продолжает готовить бойцов для «горячих точек». В фильме практически нет ничего, что указывало бы на какую-то критику положения, при котором солдаты гибнут в своей стране в мирное время. В конце концов, это случается не только у нас, да и на дворе на самом деле не самое мирное время. Фильм скорее поет негромкую оду тяжелому военному труду и тем, для кого этот труд - выбор и призвание.