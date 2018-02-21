Маяк в океане строф

СЕГОДНЯ 23:00 2018-02-21T22:54:42+03:00

Детских стихов немало. Но вкусы разные. Кому «Вредные советы» Остера - талантливая вольность, а кому-то и вульгарщина. В сборниках всё проще. Тем более, когда на обложке сборника написано: «лучшие поэты…»

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«ЛУЧШИЕ ПОЭТЫ ОТ А ДО Я»

«РОСМЭН», 2018

Есть книги, рассказ о которых лучше всего начинать с оглавления.

Итак, Яков Аким, Зинаида Александрова, Агния Барто, Валентин Берестов, Марина Бородицкая, Станислав Востоков, Ольга Высотская, Артур Гиваргизов, Олег Григорьев, Владимир Данько, Михаил Есеновский, Алексей Ерошин, Игорь Жуков, Борис Заходер, Вера Инбер, Юрий Коринец, Григорий Кружков, Юрий Кушак, Александр Кушнер, Георгий Ладонщиков, Вадим Левин, Виктор Лунин, Игорь Мазнин, Юнна Мориц, Эмма Мошковская, Рената Муха, Ирина Наумова, Владимир Орлов, Анастасия Орлова, Ирина Пивоварова, Сергей Погореловский, Михаил Пляцковский, Николай Рубцов, Генрих Сапгир, Екатерина Серова, Роман Сеф, Тим Собакин, Ирина Токмакова, Андрей Усачев, Елена Фельдман, Даниил Хармс, Анастасия Цымбалова, Корней Чуковский, Игорь Шевчук, Юрий Энтин, Георгий Юдин, Михаил Яснов, Леонид Яхнин.

Перечитываем и убеждаемся в том, как мало мы знаем о детской поэзии. Следующий шаг в магическом изучении этой книги – выбрать одно супер популярное имя поэта и имя автора вам совершенно не знакомого. Допустим, у составителей идеальный поэтический вкус и тогда перед нами куча имен сопоставимых по таланту с Барто, Чуковским, Собакиным, Ясновым, Заходером, Энтиным, Инбер и Мориц. Из сорока восьми детских поэтов вы знаете только десять? Тогда не пеняйте на то, что ваш ребенок мало читает, плохо учит стихи и не любит уроки литературы. Однако хрестоматия легка и прекрасна: садитесь и читайте. Очень скоро вас посетит мысль купить своему ребенку что-то другое кроме Маршака, Барто и Чуковского, но теперь вы знаете, что это возможно и выбор есть.

Еще одно поистине гениальное изобретение этого сборника – алфавитный порядок размещения стихов авторов. Эпоха Хармса смешивается с Заходером, а потом вдруг Орлова появляется раньше Яснова. Таким образом, вы ищите, не исходя из гнета традиции, а просто ищите стихи, которые вам по вкусу. Можно тестировать себя и ребенка, находить новые имена и темы. Уверен, что роль этого издания для популяризации поэзии для детей куда больше, чем задача просто почитать разнообразные стихи у детской кровати. Существует поговорка о том, что «королей создает свита». Под обложкой королей не мало, остается стать свитой одного или нескольких.