А что если вы неправы, мистер Холмс?

СЕГОДНЯ 00:20 2018-02-22T00:29:05+03:00

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Лидеры и авторитеты нужны нашей цивилизации просто потому, что так удобнее. Лучше возвести на трон того, кто никогда не ошибается – свалить на него в случае удачи всю ответственность за стратегическое развитие, а в случае провала – все возможные в мире грехи. Подчиняться и обвинять всегда легче, чем думать самостоятельно и нести ответственность. А ведь совершить ошибку может любой лидер и авторитет. Даже великий сыщик Шерлок Холмс.

«ДЕЛО СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»

«ТЕКСТ», 2017

Даже в 1937 году были люди, которые думали о соседе после его ареста: «а вдруг и правда шпион?». Количество невинно осужденных всегда будет глобально больше даже посмертно реабилитированных, но авторитет «прокурора» иногда кажется неоспоримым пусть и спустя многие годы. Французский литературовед и психоаналитик Пьер Байяр, согласитесь лучшее сочетание профессиональных компетенций сложно себе представить, усомнился в выводах Шерлока Холмса по поводу главного злоумышленника, в как казалось, удачно раскрытом эпизоде с собакой Баскервилей на болотах графства Девоншир. О, если бы все любители низвергать авторитеты и героев былых исторических эпох могли подходить к «материалу» так научно, аргументировано, но не скучно. На менее, чем двухстах страницах вы будто перечтете Конан Дойла, отдельно услышите анализ достоинств и недостатков дедуктивного метода Шерлока Холмса и поймете, почему скинувший в трясине Стэплтон не столь очевидный корень всего зла, как в том нас убедил непогрешимый сыщик с Бейкер-стрит.

Критическое мышление – является тем навыком, который надо регулярно тренировать на протяжении всей жизни. Книга обходится без вульгарных формулировок желтой прессы, но чисто психологически разносит рейтинг Холмса «в пух и в прах» просто потому, что теперь вы не сможете ему безоговорочно верить. Книжку стоит прочесть начинающим сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы, ибо разбор уловок Холмса в случае, когда обратившийся за помощью клиент жив, а предполагаемый преступник мертв – это просто учебник по «висякам» и написанию отчетов об успешно завершенных делах.

Уверен, вам очень интересно, кто же на самом деле обвел великого сыщика вокруг пальца, остался на свободе и даже получил некоторые дивиденды от всего случившегося? Блистательное расследование Пьера Байяра – это провал и самого Конана Дойла, и всех многочисленных сценаристов фильмов и сериалов о гуру дедуктивного метода. Насладитесь, но осторожно. Критическое мышление не должно дать вам сменить одного идола на другого.