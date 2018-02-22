Мама фигуристки Екатерины Бобровой: Ребята выступили замечательно. Вытащили из себя все!

СЕГОДНЯ 01:34 2018-02-22T02:16:45+03:00

Наталья Боброва, которая сейчас находится на Олимпиаде, рассказала «КП» о своей дочке Екатерине Бобровой, выступающей в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым

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Наталья Боброва по профессии педагог, а на Олимпиаде даже была «председателем родительского комитета». Так называют группу поддержки, куда входят самые близкие люди наших спортсменов, которые поддерживают своих детей с трибуны во время их выступлений.

- Я занималась легкой атлетикой, была бегуньей на средние дистанции. В подмосковном Калининграде выиграла забег на 20 км с рекордом. Бегала за сборную РСФСР на Спартакиаде. Потом окончила Малаховский институт физкультуры, который теперь называется Московской государственной академией физической культуры, - рассказывает Боброва. - То, что у меня голос командный, - это сказывается многолетний опыт работы со студентами. Кстати, мой муж - лыжник. Кандидат в мастера спорта. До сих пор бегает. Так что у нас спортивная семья.

Катя выросла с прыгалками. Мы в маленькой квартире все диваны отодвинули, устроили дочке спортивный уголок. Я понимала, что такое растяжка, и могла ее делать с ребенком. Это важный момент для фигуристок.

- А почему вы тогда Катю не отдали в легкую атлетику?

- Вообще я очень любила фигурное катание. Это же очень популярный вид спорта. Пахомова - Горшков, Роднина блистали в мое время… Бум был в СССР. Сначала я отдала в этот спорт свою старшую дочь - сестру Кати. Света начала заниматься на «Стадионе юных пионеров». А в итоге стала мастером спорта международного класса по акробатическому рок-н-роллу.

Так вот, Катя брала у Светы коньки и в них играла. А потом утащила и положила их себе под подушку. Коньки оказались очень велики, Катя же была миниатюрная. Пришлось натягивать несколько носков. Она только ходила по льду на коньках, падала, встать сама не могла. Кричала: поднимите меня! Тренер Наталья Вербина подъезжала, поднимала ее за шкирку и ставила на ноги. Вот так она постепенно и начала заниматься. Сначала в группе выходного дня, а затем Наталья Николаевна сказала - давайте переведем ее в спортивную группу.

- Что скажете о выступлении вашей дочери в дуэте с Дмитрием Соловьевым в Пхенчхане?

- Я считаю, что дети - молодцы, потому что выстояли в такой борьбе. Они замечательно выступили. Вытащили из себя все. Они приехали на третью Олимпиаду, завоевали серебряную медаль в командных выступлениях. Стали четвертыми в произвольном катании во время личных выступлений. (По сумме двух программ Боброва - Соловьев стали пятыми. - Ред.) Непонятно, почему мы попали в другую разминку. Тут есть вопросы. Но окажись мы в группе сильнейших, то поборолись бы даже за «бронзу».

- Нужно ли вашей дочери оставаться в спорте? Она сама говорит, что за 17 лет каждый год у нее были лишь две недели выходных. Это очень тяжело.

- Но все решения должны принять только сами ребята. Они прошли очень долгий спортивный путь. И не всем спортсменам, которые отдают очень много здоровья и сил, удается выступать на третьей Олимпиаде. Я всегда болею за дочь. Мы приезжали в Ванкувер. Видела их олимпийское «золото» в Сочи в командном выступлении. А это «серебро» Пхенчхана - даже дороже «золота».

Вообще я очень рада, что благодаря прекрасной программе P&G «Спасибо, мама!» у меня есть возможность поддержать Катю, болея за нее на месте событий. Мы с ней уже принимали участие в этой кампании в рамках Олимпийских игр в Сочи. И я могу сказать, это просто замечательная задумка - давать возможность мамам разделить с их детьми самые волнительные моменты в их жизни.