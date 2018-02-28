2018-02-28T14:32:43+03:00
Недвижимость

Горячую воду не имеют права отключать всем подряд

Такое могут сделать только для должников
Стефания ЛАРИНА
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Неприятная история происходит уже несколько лет в Дмитровском районе ПодмосковьяНеприятная история происходит уже несколько лет в Дмитровском районе Подмосковья
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Неприятная история происходит уже несколько лет в Дмитровском районе Подмосковья (деревня Целеево и поселок городского типа Деденево). Каждое лето все жители многоквартирных домов вынуждены жить без горячей воды из-за должников. Этой зимой ситуация начала полностью выходить из-под контроля – воду грозятся отключить зимой в 30-градусные морозы. Причина – долги населения перед ресурсниками. Причем страдать должны как должники, так и те жители, кто платит по счетам исправно. Законно ли это? Мы спросили у специалистов.

- Отключить за неуплату могут конкретную квартиру - сейчас есть такие способы, заглушки на трубы стали применять многие УК, - поясняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Но никто не имеет права перекрыть вентиль всему дому. Соседи, которые платят добросовестно, не должны испытывать дискомфорт из-за должников.

То есть теоретически возможность автономного отключения услуг ЖКХ существует. Однако коммунальщики, несмотря на закон, утверждают, что технически это сделать невозможно.

- Во всех домах стояки общие, они проходят через квартиры, - говорит генеральный директор УК «Пятиречье» Александр Петров. – Поэтому здесь есть лишь два пути: не отключать услуги никому и дальше нести издержки. Либо перекрыть воду всему дому, перекрыв общий вентиль.

Эксперты говорят, что автономно отключить услуги ЖХК все же можно. Но для этого требуется дорогостоящее оборудование. Если в столице еще есть на это средства, но в области и в других регионах России – нет. Получается, что закон есть, а он не работает.

Куда жаловаться честным плательщикам

Ваши права нарушаются, если вы честно оплачиваете все коммунальные счета, а вам отключили горячую воду, свет или газ из-за долгов всего дома. В этом случае, если не поможет предоставление своих квитанций руководителю компании, нужно обратиться с жалобой: в прокуратуру, в ФАС (Федеральную антимонопольную службу), в суд и в Госжилинспекцию.

В период рассмотрения жалобы важно продолжать оплачивать услуги соответственно показателям или тарифам. В противном случае может образоваться задолженность, которую оплатить придется уже с пеней и штрафами – доводы о том, что текущая оплата не осуществлялась по причине рассматриваемой жалобы, во внимание не примут.

Какие услуги ЖКХ отключить не могут

За долги по квартире не могут отключить отопление и подачу холодной воды в многоквартирных домах. В этом случае представители обслуживающих организаций обращаются в судебном порядке и взыскивают неуплату в порядке исполнительного производства.

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