Техосмотр: что нового?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-20T12:01:49+03:00

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Не спешите бояться, можно выдохнуть - ничего абсолютно нового в постановлении правительства РФ «О внесении изменений в «Правила проведения технического осмотра транспортных средств» не написано. Самое главное, что не изменили сам принцип. То есть не передали из рук частников Ространснадзору или снова в ГИБДД. Основное остается прежним: диагностическая карта потребуется вам лишь для продления полиса автогражданки, и поедете вы за ней в частную мастерскую, имеющую право проведения техосмотра. Или куда вы еще до этого ездили - все равно.

Но вот что изменилось, прямо по пунктам.

1. Увеличили список неисправностей, при которых машина не сможет пройти техосмотр. По новым правилам не допускается установка на рассеиватели световых приборов окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок («бронированные» специальной пленкой фары теперь вне закона), запрещены дефекты и повреждения усилителя руля, нельзя демонтировать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.

2. Стала обязательной аптечка. Раньше требовался только знак аварийной остановки, теперь машина должна быть оборудована медицинскими аптечками. Огнетушитель тоже нужен - порошковый или хладоновый, емкостью обязательно не менее 2 литров.

3. С неоформленными переделками ТО точно не пройти. Так оно и было, но теперь строже прописано: транспортные средства, в конструкцию которых вопреки требованиям Технического регламента внесены изменения, к эксплуатации допускаться не будут. Газобалонное оборудование, изменение подвески, железный бампер, даже кресла или руль от других моделей - все вне закона. Только если переделки были оформлены официально и об этом написано в свидетельстве о регистрации.

4. И про шипы вспомнили. Отныне четко сказано, что шипованные шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства. И снова: так оно и было, но теперь прописано дополнительно.

Есть еще ряд частных дополнений, которые нас с вами вряд ли касаются: для автобусов продолжительность техосмотра увеличена на 5 - 7 минут, отдельно прописаны временные нормативы для специального транспорта, включая эвакуаторы или автоцистерны. Но для легковушек, грузовиков и всех остальных машин ничего не изменилось. Изменится лишь бланк диагностической карты, в нем будет указано все вышеописанное.

Естественно, ваши нынешние карты техосмотра менять на новые не нужно, но при следующем вашем обращении за техосмотром нововведения уже учтут.