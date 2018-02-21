Фильм «Красный лебедь» режиссера Гу Ронга: Штирлиц научил китайских балерин танцу маленьких лебедей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-20T22:51:52+03:00

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В подмосковном городе Павловский Посад прошел кинофестиваль «17 мгновений...». Фишкой этого локального кинофорума стала картина китайского режиссера Гу Ронга «Красный лебедь», в которой четверть века назад снялся Вячеслав Тихонов. В Китае в середине 90-х этот фильм стал лидером проката.

Такого разведчика мы еще не видели

О картине случайно вспомнила дочь Тихонова Анна, когда обнаружила на даче рекламный буклет. На фотографиях Вячеслав Васильевич - в окружении китайских балерин. Одних он учит делать фуэте, другим ножку поддерживает. И даже как будто сам показывает танец маленьких лебедей. Чудеса! Такого Штирлица мы точно еще не видели.

Найти режиссера и его фильм помог президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов. Через своих китайских партнеров разыскал Гу Ронга и пригласил на фестиваль в Павловский Посад - на родину Вячеслава Васильевича. Кстати, картину «Красный лебедь», возможно, покажут в апреле на международном кинофестивале в Москве.

В том, что в начале 90-х Тихонов ездил на съемки в Пекин, нет ничего удивительного. После развала СССР в стране рухнуло все, в том числе кинопроизводство. Многие советские актеры с радостью принимали приглашения зарубежных режиссеров, чтобы хоть как-то заработать. Вячеслава Васильевича пригласили в Китай на роль русского балетмейстера Гусева.

Свою пыжиковую шапку, невероятно популярную в СССР, Вячеслав Тихонов подарил китайскому режиссеру на память.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Фото артиста вместо пропуска

- Тихонов - очень известный у нас актер, - сообщил мне режиссер Гу Ронг, когда мы сидели в кафе в Павловском Посаде (нашей переводчицей была молодая китаянка, прилично говорящая по-русски. - Авт.) - Его знают по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Белый Бим Черное ухо», «Они сражались за Родину»... Советские киношедевры показывали у нас с той же регулярностью, как у вас французское кино с Бельмондо или Аленом Делоном. А ваш Петр Гусев (русский хореограф, которого сыграл Тихонов) - у нас почти национальный герой. Он ставил первые балетные спектакли, был педагогом Пекинского училища. Стоял у истоков нашего национального балета.

- Как вы познакомились с Вячеславом Тихоновым?

- Роль русского балетмейстера, приехавшего в Китай создавать балетную школу, обязательно должен был играть русский актер. Ученики Петра Гусева мне сказали, что Вячеслав Тихонов и Петр Гусев внешне похожи. И я поехал в Москву приглашать его на съемки.

В столице мне помогли договориться о встрече с Тихоновым чиновники из Союза кинематографистов. Признаться, очень переживал, как он воспримет мое предложение. Но он сразу согласился приехать в Китай. Вообще он потрясающий был чело век - скромный и открытый. Пригласил меня к себе на дачу (Вячеслав Тихонов в основном жил на своей даче в Николиной Горе. - Авт.). Показал свой дом, потом мы пошли купаться на речку, которая течет рядом (Москва-река. - Авт.). Было ощущение, что мы давно знакомы...

Потом у меня начались свои приключения. На Арбате я купил щенка. Сеттера, как Белый Бим Черное ухо (в этой ленте Тихонов сыграл писателя Ивана Ивановича, хозяина Бима. - Авт.). Купить-то купил, поддавшись сентиментальному настроению, но не продумал, что буду делать с этой собакой дальше. Русская бабушка, которая продала щенка, уверяла меня, что собачка очень воспитанная. И она, а это была сука, в первый же день напрудила на мою поду шку в гостини це. После этого я ей дал кличку Пэн-Пэн, что по-китайски - Глупышка. Я таскался с щенком повсюду, даже в Большой театр с собой прихватил, когда меня пригласили на «Лебединое озеро». Куда же я дену Пэн-Пэн? За пазуху и в театр: пройти в партер помог китайский посол. Но это были маленькие трудности... Я приехал в Москву на поезде и тем же путем решил возвращаться в Пекин: думал, так будет проще с собакой. Не тут-то было! Моего щенка «арестовали» еще на перроне и не пустили в вагон. Но у меня была фотография с Тихоновым. И я объяснил начальнику поезда, что это собака известного русского актера - вот, посмотри, он на фотографии, в Китае у Тихонова съемки, и эту собаку нужно обязательно доставить ему. То ли известность Тихонова мне помогла, то ли я был очень убедителен, но в конце концов проводник пустил нас в вагон. И мы доехали до Пекина без приключений. Моя Пэн-Пэн прожила у меня 14 лет.

Трогательный финал картины: герой Тихонова и его ученица встречаются 40 лет спустя.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Гонорар - 5000 долларов

- Интересно, какой гонорар предлагали тогда российским актерам?

- К сожалению, гонорар был очень скромный, особенно для актера такого масштаба, как Тихонов. Мы заплатили ему около 5000 долларов. Часть денег уже после съемок пришлось передавать через Министерство иностранных дел и посольство. Тихонов, когда получил весь гонорар, прислал мне письмо с благодарностью и пожеланиями всяческих успехов.

В Пекине он снимался в течение двух недель в 1992 году. Жил в лучшей гостинице Kunlun.

Тихонов привез из Москвы парик. Кстати, очень хороший. Китайские постижеры его оценили. Пыжиковая шапка-ушанка, мохеровый клетчатый шарф и драповое пальто, в которых он снимался, - это его личные вещи. Шапку он мне потом подарил.

Реплики для своей роли тоже придумал он. Ему помогали ученики Гусева, которые вспомнили любимые выражения своего учителя. Однажды Тихонов сделал замечание нашему известному актеру: мол, тот неправильно играет. Чересчур экспрессивно, пережимает, надо бы полегче. Наш корифей на Тихонова не обиделся - просто в Китае другие актерские традиции.

Петр Гусев был одним из создателей балетной школы в Китае. Его там высоко почитают. Считается, что внешне он похож на Тихонова.Фото: РИА Новости

О ЧЕМ КИНО

Интриги, ревность и культурная революция

Фильм охватывает период с середины 50-х до 90-х годов прошлого века. История жизни первых китайских артистов балета, которые начинали танцевать еще под портретом Мао Цзэдуна. В Китай приезжает ставить балет «Лебединое озеро» русский танцовщик и хореограф Петр Гусев (Вячеслав Тихонов). Он указывает китайским товарищам на недоработки. «Вот ты танцуешь не как принц, а как солдат с винтовкой наперевес, - говорит Тихонов. - И с партнершей обращаешься неправильно: это же хрустальная ваза, а не штанга».

Главная героиня - любимая ученица Гусева, молодая и талантливая. Но и в китайском коммунистическом балете есть ревность и интриги. Сначала героиню роняет ее партнер. Потом из-за травмы она вынуждена бросить классический танец. Но она не сдается и переходит в современный балет - ставит культовый китайский спектакль «Красный женский отряд».

Начинается культурная революция, и на голову героини сваливаются новые страдания: она танцует на бетонном полу босая, снова травмирует ногу, теряет ребенка, от нее уходит муж... Единственная радость - случайная встреча спустя 40 лет со старым учителем Гусевым.

По словам режиссера Гу Ронга, все герои его картины - реальные люди. А один из танцовщиков, который по фильму - главный злодей, занял высокий пост в министерстве культуры Китая.

Режиссеру Гу Ронгу было 33 года, когда он приступил к съемкам фильма «Красный лебедь».Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Любимец Лепешинской, партнер Плисецкой

- Петр Андреевич Гусев заслуживает нашей памяти, - говорит авторитетный эксперт по балету Вадим Гаевский. - Это достойнейший представитель русской академической балетной школы первой половины ХХ века. Он сыграл ключевую роль в восстановлении русского балета после революции и создании нового советского балета. Да и сам был выдающимся, виртуозным артистом. Владел смелой прыжковой поддержкой, поэтому был любимцем всех балерин. В его руках они чувствовали себя уверенно. Его обожала Ольга Лепешинская. Он танцевал с Галиной Улановой, Майей Плисецкой.

Необычайно яркий, остроумный, образованный, красноречивый, обладал феноменальной памятью.

До поездки в Китай Петр Гусев был художественным руководителем балета театра им. Кирова (нынешней Мариинки) и Большого театра. В 1957 - 1961 годах - организатор балетного театра в Китае, был балетмейстером и педагогом Пекинского училища. В Пекине поставил «Лебединое озеро» «Корсар», «Жизель» и первый китайский национальный балет «Красавица-рыбка». Чтобы из ничего создать национальный балет - для этого надо быть настоящим подвижником и просветителем!