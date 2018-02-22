2018-02-22T19:53:19+03:00
Звезды

Продюсер Игорь Матвиенко назвал истинные причины смерти солистов «Иванушек»

Игоря Сорина и Олега Яковлева сгубили пагубные пристрастия
Ольга АНТОНОВА
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Игорь Матвиенко открыто назвал, что же погубило двух ярких участников группы «Иванушки International». Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАССИгорь Матвиенко открыто назвал, что же погубило двух ярких участников группы «Иванушки International». Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
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Как правило, когда гибнет известный человек, из уважения к личности погибшего причину его смерти близкие стараются не называть. Тем более, когда речь идет о наркотиках или алкоголизме, но спустя время признать, что звезд часто губят пагубные пристрастия приходится. Недавно в интервью изданию «Аргументы и факты» Игорь Матвиенко открыто назвал, что же погубило двух ярких участников группы «Иванушки International».

«К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь», –– сказал продюсер.

Он сообщил, что причиной раннего ухода артиста из жизни в итоге стал цирроз печени.

К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий Фото: Борис КУДРЯВОВ

К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессийФото: Борис КУДРЯВОВ

«Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали. Очень жаль наших друзей и коллег, многие из которых уже находятся на пороге ада, но еще могут вернуться к нормальной жизни», –– сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул, что не только Олег Яковлев скончался из-за пагубных привычек.

«Не только Олег Яковлев, но и Игорь Сорин рано ушел, правда, от наркотиков. Тема эта очень сложная. Но говорить об этом нужно. Понимаю, как непросто взять и бросить. Человеку, который бросает курить, надо медали давать. А тому, кто бросает бухать, — премию и орден», –– добавил продюсер.

Золотой состав «Иванушек»: Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов

Золотой состав «Иванушек»: Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов

Такие откровения продюсера возмутили поклонников известной группы. Фанаты посчитали, что после смерти солистов уже не стоило открывать этих тайн.

"Ведь так или иначе, поклонники всегда знали как умирали артисты. Сорин и Яковлев оставили след в истории, а кто вспомнит Матвиенко?", "Да, все знают, от чего умер Фредди Меркьюри, но не трясет этим перед журналистами. Сказал и сказал один раз, зачем повторяться?", - написали поклонники группы "Иванушки" в Инстаграм.

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