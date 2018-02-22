Улетят ли туристы на курорты самолетами Azur Air

22 Февр. 16:00 2018-02-22T17:38:42+03:00

Сейчас самолеты "Азур Эйр" продолжают летать, весь вопрос в том, что будет после 20 марта.

Ростуризм советует туроператорам не продавать путевки, в которые включен перелет рейсами Azur Air, на даты после 19 марта. Сама авиакомпания приостановила продажу билетов. Что случилось и как быть туристам?

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Для начала - немного цифр, чтобы был понятен масштаб. "Азур эйр" - крупнейшая российская авиакомпания, выполняющая чартерные рейсы на курорты. На ее долю приходится около 30 процентов чартерного рынка. Самолеты "Азур эйр" летают в Таиланд и Эмираты, Вьетнам и Доминикану, Мексику и Кубу, Индию и Шри-Ланку... Не только из Москвы, из 40 с лишним аэропортов России.

На сегодняшний день, по данным Ассоциации туроператоров России, забронировано около 50 тысяч туров с перелетом лайнерами "Азур эйр"после 19 марта. Именно туров, а многие из них покупали семьи или компании друзей - так что речь идет о ста тысячах путешественников, если не больше.

Теперь - о развитии событий.

ЧАС ИКС - 20 МАРТА

Еще в начале февраля Росавиация ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта "Азур эйр". Причины? "Несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы" - такие выводы эксперты Росавиации сделали после проверки. Авиакомпании занимается их устранением. Сейчас самолеты "Азур Эйр" продолжают летать, вопрос в том, что будет 20 марта.

Ростуризм отправил туроператорам и турагентам письмо, смысл которого: не продавать путевки, в которые входит перелет рейсами "Азур эйр" после 19 марта. Это "может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов)", считают в ведомстве. Проще говоря, отпускники могут на курорты не улететь, если авиакомпания не решит вопрос со сроком действия сертификата эксплуатанта.

ВАЖНО: ЗА ТУРИСТОВ ОТВЕЧАЕТ ТУРОПЕРАТОР

Но 50 тысяч туров с перелетом "Аузр эйр" уже проданы - что делать с ними? В том случае, конечно, если с 20 марта "Азур эйр" действительно прекратит полеты (а это далеко не факт, комментарий авиакомпании ниже).

Ростуризм рекомендует туроператорам обеспечить всех клиентов билетами на рейсы других перевозчиков.

Для тех, кто купил пакетный тур, важно вот что: перелет включен в стоимость тура? Значит, забота туроператора - организовать вам этот перелет, на самолете "Азур эйр" или любом другом. Проблемы авиакомпании в данном случае - не ваша забота, а туроператора. Если он не сможет найти замену, должен вернуть деньги - именно он, а не авиакомпания. Во всяком случае, юридически.

На практике туристы страдают очень часто, мы все помним, что было во время краха "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа". Но "Азур эйр" не банкротится, рейсов массово не отменяет, так что на данный момент это совсем другая история. И сейчас искать самостоятельно какие-то другие билеты и тем более покупать их за свои деньги не стоит. Поинтересоваться в турфирме, как они вопрос решают и каким рейсом вы полетите - да, обязательно.

"В соответствии с законом о туристской деятельности туроператор обязан обеспечить оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги и несет ответственность за их неоказание или ненадлежащее оказание. В рамках исполнения договора о реализации туристского продукта, составной частью которого является чартерная воздушная перевозка, именно туроператор признается надлежащим исполнителем договора такой перевозки (п. 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей")", - напоминают в Ростуризме.

Главный заказчик чартеров "Азур эйр" - туроператор Anex Tour, один из крупнейших игроков рынка путешествий. Там тоже советуют не паниковать: до 19 марта отпускников отвозят на курорты идомой по расписанию, рейсами "Азур эйр". Всех, кто летит позже, тоже обещают доставить к месту отдыха и обратно, вовремя и без доплат - на самолетах другой авиакомпании, если это потребуется. Туроператор уже ведет оперативную работу по замене перевозчика и перестроению своей полетной программы.

"АЗУР ЭЙР": БИЛЕТЫ НЕ ПРОДАЕМ, НО РАБОТАЕМ СТАБИЛЬНО

А вот разъяснения, которые прислали в "КП" из авиакомпании "Азур эйр". Приводим ключевые моменты:

"В соответствии с письмом Росавиации... «АЗУР эйр» не оформляла авиабилетов с вылетом после 19 марта 2018 года. Собственная продажа через сайт закрыта.

В свою очередь, 14 февраля авиакомпания «АЗУР эйр» подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта в сопровождении пакета документов, свидетельствующих об устранении выявленных Росавиацией несоответствий.

В связи с распространяемой Ростуризмом информацией, считаем необходимым ещё раз обратить внимание, что оформления билетов не происходило и не происходит. Более того, на чартерный рейс реальное оформление билетов происходит в срок не ранее, чем за 14 дней до вылета и не менее, чем за 3 дня. Соответственно, билеты, теоретически, могли бы оформляться только не ранее 6 марта.

Авиакомпания «АЗУР эйр» на сегодняшний день является стабильно работающим предприятием с финансово-экономической точки зрения, лидером чартерного рынка, осуществляет порядка 30% чартерных перевозок.

Авиакомпания рассчитывает на скорейшее снятие ограничений Росавиацией срока действия сертификата эксплуатанта".