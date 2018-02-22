Быстро “умирает” батарея на смартфоне? Вы просто не умеете её заряжать

22 Февр. 16:17 2018-02-22T16:19:41+03:00

Особенность литий-ионных аккумуляторов - их нужно постоянно держать “в тонусе”. Как это? Объясняем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Батарею смартфона можно “убить” всего за пару месяцев. А можно сделать так, чтобы и через пару лет использования заряда хватало почти на весь день. Есть правила зарядки. Странно, но о них знают не многие. Мы будем говорить о литий-ионных батареях самых распространенных смартфонов - емкостью 1800-3000 мАч.

Большинство производителей говорят, что средний срок работы литий-ионного аккумулятора без потери емкости - 300-500 циклов (полный цикл - это один полный заряд и один полный разряд батареи). Батареи “изнашиваются” и каждый последующий цикл укорачивается. Особенность литий-ионных аккумуляторов - их нужно постоянно держать “в тонусе”. Как это? Объясняем.

Надо ли полностью разряжать?

Нет, не нужно. Более того, это очень нежелательно - сильно изнашивает батарею. Старайтесь не допустить падения уровня заряда ниже 20%.

Литий-ионные батареи вообще лучше всего держать на уровне 50% и более. Когда заряд опустится ниже 50%, его, по возможности, необходимо поднять. Практика показывает, что оптимально делать так несколько раз в день.

Можно ли оставлять на зарядке на всю ночь?

И снова ответ - “нет”. Тут многие недоуменно покачают головой, ведь большинство из нас делает так: лег спать - оставил телефон на зарядке, снял только утром, когда проснулся сам.

Большинство современных устройств достаточно умны, чтобы перестать подпитываться, когда заряд достигнет 100%. Но, увы, для батареи полная зарядка не так уж полезна (см. выше).

В идеале надо делать так: зарядил - отключи зарядное устройство. Самый же оптимальный режим - от 40% до 80% за один раз.

Вред от не “родной” зарядки - это миф от производителей смартфонов?

Вовсе нет. Хотя некоторые, даже самые именитые, бренды, действительно, зачастую производят слишком уж подозрительно хрупкие зарядные устройства и кабели. Что наводит на мысль: зачем платить втрое больше, когда то же самое можно заказать на AliExpress? Увы, не то же самое. Там нет гарантии, что ваш смартфон не взорвется или не загорится при зарядке. Если это случается с “родным” устройством (что на самом деле редкость), вы хотя бы знаете, кому предъявлять претензии.

Хорошо, а что с быстрой зарядкой?

Многие Android-телефоны имеют функцию, которая позволяет быстро заряжать гаджет - Qualcomm Quick Charge, или, в случае Samsung - Adaptive Fast Charging.

Устройства с такими возможностями взаимодействует с зарядным устройством и “просит” отправить его на более высокое напряжение.

Быстрая зарядка довольно безопасна. Но с некоторыми ограничениями. Ее нежелательно использовать, если на корпусе смартфона или аккумуляторной батарее есть трещины или другие дефекты. Пользоваться надо только оригинальным зарядным устройством и иметь качественный кабель.

Кроме того, важно не допустить перегрева устройства во время быстрой зарядки. Эффект будет сравним с тем, как если бы вы оставили телефон летом под лобовым стеклом в машине, на пляже или рядом с духовкой. Горячая батарея “убивается” намного быстрее!

У меня телефон разрядился в ноль. И что, он теперь быстро “умрет”?

Если делать так не часто, то ничего страшного. Раз в месяц рекомендуется вообще полностью, до нуля разрядить батарею, а потом зарядить ее до 100%. Это перекалибрует батарею - приведет устройство к оптимальному состоянию. Это как перезапуск для компьютера или отпуск для человека.

Что делать, если временно не пользуюсь аппаратом?

Оставлять литий-ионный аккумулятор слишком долго на нуле очень не желательно. Как было сказано выше, оптимально - 40-50%. Если вы какое-то время не пользуетесь смартфоном или планшетом и при этом девайс лежит у вас разряженным в ноль, за месяц его батарея теряет 5-10% своей емкости. В итоге устройство перестанет совсем держать заряд. Поэтому перед “консервацией” заряжайте устройство как минимум наполовину, отключайте все приложения и переводите его в режим полета.