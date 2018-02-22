Кому платить за медицину: государству или гражданину

22 Февр. 18:02 2018-02-22T19:11:37+03:00

«КП» выяснила, как будут выглядеть и к чему приведут возможные изменения в системе ОМС

Изменить размер текста: A A

В правительстве обсуждают реформу обязательного медицинского страхования (ОМС). Шаги, которые рассматривают на заседаниях, мало касаются пациентов. Это, скорее, внутренние разборки, которые связаны с перераспределением денег внутри системы. Однако на этом фоне все больше появляется частных экспертов, которые настойчиво рекомендуют совершить переворот. Например, переложить часть расходов за медуслуги на самих граждан. Или вообще – раздать всем денег на сберегательные медицинские счета - трать их как хочешь! «КП» разобралась, реально ли это?

ОМС ДЛЯ БЕДНЫХ И ОМС ДЛЯ БОГАТЫХ

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина выпустил доклад о развитии российского здравоохранения. Его авторы пишут, что наша медицина нуждается в обновлении: и оборудование, и кадры, и общая, так сказать, атмосфера. Даже если государство будет увеличивать расходы на медицину – этого не хватит. Поэтому эксперты предлагают часть денег взять у платежеспособных пациентов.

Насколько можно судить из доклада, его авторы имеют в виду разделение полисов ОМС на две категории. Первая – для льготников и неимущих – изменений не претерпит и останется бесплатной. Вторая – для состоятельных граждан – будет расширенной и частично ими оплачиваться.

В это ОМС «для богатых» будет входить и дополнительное обеспечение лекарствами в больницах, дистанционный мониторинг состояния здоровья и онлайн консультирование, отдельные палаты в госудаственных медучреждениях, персональный сервис, возможность выбора организации и врача по страховке и так далее.

С одной стороны, звучит неплохо. С другой – а если никто из обеспеченных не захочет добровольно покупать такие полисы, что ж, их насильно заставлять будут?

- Лишать граждан бесплатной медицинской помощи – это прямое нарушение 41 статьи Конституции. То есть надо или Конституцию менять, или уничтожать теперь всю систему государственных медицинских учреждений, - прокомментировал идею Александр Саверский, президент «Лиги защитников пациентов». – У нас, кстати, софинансирование медицины гражданами уже существует. По оценкам ВОЗ, это гигантская цифра – примерно 3 трлн рублей. Это платные услуги в госклиниках, таблетки почти все гражданами оплачиваются. Заставлять людей еще вкладывать деньги в этот сектор – бессмысленно. Сначала наведите порядок в бюджете. Бюджет на здравоохранение 3,3 трлн рублей. Государство тратит на медикаменты примерно 180 млрд рублей. Еще 500 млрд идут на зарплаты врачей, 700 млрд – на зарплаты среднего и младшего медперсонала. Общая стоимость медуслуг равняется 1,4 трлн рублей. А куда уходит еще 2 трлн? Непонятно! А все говорят, что денег нет.

Несмотря на то, что бюджет на здравоохранение постоянно растет (по данным Минздрава, с 2006 по 2016 год увеличился в 4,2 раза — с 690 млрд до 2,866 трлн рублей), граждане все равно недовольные качеством медуслуг. Самые «больные» вопросы – недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей, недоступность медицинской помощи из-за дороговизны лекарств и медицинских услуг и несовременное оборудование.

Несмотря на то, что бюджет на здравоохранение постоянно растет , граждане все равно недовольные качеством медуслуг.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПУСТЬ НАРОД САМ ЛЕЧИТСЯ

А может, предоставить право людям самим выбирать? В какую клинику идти, у какого врача лечиться? И платить за это из своего кармана, а государство компенсирует? Примерно так подумал депутат Госдумы Сергей Вострецов. Месяц назад он внес законопроект, который грозит полностью изменить лицо государственной медицины. Он предложил переводить средства на обязательное медицинское страхование (ОМС) прямо на личные счета пациентов. Например, на специальный сберегательный медицинский счет, с которого можно оплачивать услуги врачей и лекарства.

Сейчас система куда более запутанная. Работодатель отчисляет за каждого работника 5,1% от его зарплаты в Федеральный фонд ОМС. Далее эти деньги распределяются по территориальным фондам. Там специальная комиссия определяет, сколько и каких медицинских услуг потребуется в регионе. Необходимые деньги выделяются страховым компаниям. А они уже по факту выставления счетов от больниц и поликлиник оплачивают наши «болячки». Депутат рассудил, что куда проще дать возможность пациентам самим распоряжаться этими деньгами.

Однако он не предлагает решения для пенсионеров и несовершеннолетних. Сейчас деньги для них берутся из общего котла (и немного добавляет государство). Если каждый работающий заберет свою долю взносов на личный счет, котел опустеет. А государству придется существенно нарастить расходы на помощь для тех, кто работать не может. Откуда взять эти деньги – вопрос без ответа.

Эксперты считают, что нельзя отделять медицину от государства. Охрана здоровья точно такая же его функция, как охрана границ, правопорядка и безопасности граждан.

- Здравоохранение не может быть сферой рыночного регулирования. У пациента здесь нет воли для принятия решений, он не может участвовать в сделке. Он не может торговаться с врачем, он не знает, что у него болит, ему не хватает знаний. И главное – болезнь провоцирует страх и зависимость от врача, - считает Саверский, - Частная медицина, которую так хвалят на Западе, по сути – кабальная система. Пациент платит деньги, потому что не может не платить. Только спасите. Государство должно защищать людей именно от этого.