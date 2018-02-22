Доказательства «работы немецких политиков на Кремль» оказались шуткой интернет-троллей

22 Февр. 18:43 2018-02-22T20:07:28+03:00

Активисты Социал-демократической партии ФРГ выступили против своего шефа Мартина Шульца; их назвали «российскими агентами». Как думаете, что произошло дальше?

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В Германии эта история грозит стать траурным цветком, выросшим на вершине могильного холмика над когда-то почётной профессией журналиста. Но всё по порядку.

Ловушка для Ангелы

В сентябре 2017 года в стране прошли выборы, по итогам которых блок ХДС/ХСС («христианские демократы»; в просторечии — «партия Меркель») хоть и стал лидером, но сформировать правительство не смог. Ибо ФРГ — парламентская республика, для назначения кабинета министров тебе нужно контролировать большинство кресел в Бундестаге. Казалось бы, можно сделать очевидный ход и, как в прежние времена, сколотить коалицию со старыми друзьями из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Вы уже запутались в названиях этих политических движений? Ничего страшного: программа «христианских демократов» почти ничем не отличается от периодически сменяющих их у руля «социал-демократов», что подмечает и электорат: на выборах-2017 обе главных партии получили заметно меньше, нежели четыре года назад.

Впрочем, в теории они по-прежнему могут образовать «правительство большинства»: у блока Меркель — почти 33% кресел, у «соцдемов» — 20,5%. В сумме как раз «контрольный пакет».

Но, шайзе и доннерветтер, из-за «происков агентов Кремля» (к данному сюжету мы ещё вернёмся) что-то пошло не так. В том же 2017 году у СДПГ сменился руководитель, каковым стал небезызвестный нашему читателю благодаря своим русофобским высказываниям экс-председатель Европарламента Мартин Шульц. Вступать в союз с «Бабушкой всея Германии» и брать на себя ответственность за её возможные провалы тот поначалу отказался. И было отчего. Предыдущая четырёхлетка в одной упряжке с Меркель привела к тому, что СДПГ получило на 5% меньше голосов, чем в 2013-м. Ты во власти? Значит, и ответственность за её последние провалы типа миграционного кризиса и экономической войны с Россией должен нести точно так же. По крайней мере, в логике избирателя… То есть нет, разумеется, вступить в коалицию мы готовы, но царь горы может быть только один, играть на десятых ролях мы более не намерены, и пара портфелей второстепенных министров нас явно не удовлетворят…

А пока… да, вы правильно поняли, формально «локомотив Евросоюза» до сих пор не имеет правительства, действующие министры уже полгода носят статус «и.о.». Ну и чтобы жизнь медом не казалась — на пятки старичкам наступает enfant terrible (вернее, schreckliches Kind), «ужасный ребёнок» немецкой политики — партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), созданная всего пять лет назад и уже занявшая третье место на выборах-2017. Более того, постоянные склоки между так и не сформированной коалицией явно не прибавляют рейтинга Меркель и Шульцу. И если сейчас пройдут перевыборы (такой вариант, если правительство всё-таки не будет сформировано, теоретически возможен), второе место могут набрать «Альтернативщики», потеснив «социал-демократов». Таковы данные последних социологических опросов. А учитывая, что АдГ требует навести порядок в миграционной политике и помириться с Россией — что, мягко говоря, выбивается из текущего западного мейнстрима, — нельзя исключать, что результаты соцопросов ещё и «скорректированы вниз» для уменьшения реальной общественной поддержки АдГ.

…Но вернёмся к нашей несостоявшейся коалиции. Нечеловеческими усилиями, после многомесячных переговоров, Меркель и Шульц всё-таки пришли к компромиссу. И вновь незадача: объединение с ХДС/ХСС (и общая политическая программа) должны быть официально одобрены на партийном съезде СДПГ. Однако против этого неожиданно выступили «Молодые социалисты» — молодёжное крыло «соцдемов». Дескать, мы с Бабушкой брататься не готовы, да и вообще, с нами герр Шульц по такому важному вопросу не посоветовался.

Чтобы вы понимали, данная организация — не какая-нибудь школота с утятами, а мощнейший кадровый лифт для будущей верхушки старейшей в Германии партии; например, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер шагнул во «взрослую» политику как раз с поста лидера «Молодых социалистов».

И тут началось веселье, из-за которого мы и пишем эту статью.

Русские хакеры? Нет, немецкие тролли!

В начале февраля крупнейшая в Германии газета «Бильд» опубликовала на передовице неимоверной силы откровение: председатель «Молодых социалистов» Кевин Кюнерт специально вставлял палки в колёса Шульцу, дабы тот, в свою очередь, не смог сформировать коалицию с Меркель (после чего — перевыборы с вероятным лидерством «пророссийской» АдГ, как мы и писали выше). Причём в мальчиша-плохиша Кюнерт якобы играл не просто так, а с подачи некого русского хакера-гебиста по имени Юрий. Который обещал вложить в кампанию по дискредитации Шульца (включая покупку ботов в соцсетях) 4-5 тысяч евро с помощью «оплаты через Франкфурт, которую не смогут отследить».

Председатель германских «Молодых социалистов» Кевин Кюнерт.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Откуда узнали? Анонимный информатор по электронной почте прислал. Вместе с копиями переписки, изобличающей молодого социалиста в связях с кремлёвскими спецслужбами. Эх, не перевелись ещё Ассанжи-богатыри и Сноудены-молодцы на неметчине!

А потом начался второй акт эпической драмы — на сцену вышла редакция издания «Титаник». Кто не знает, это такой немецкий сатирический журнал типа французского «Шарли Эбдо». Который глумится абсолютно над всеми, включая и политические стереотипы.

— Мы просто выдумали разговор между Кюнертом и зловещим русским по имени Юрий из Санкт-Петербурга, — заявил анонимный капитан (в смысле, руководитель) «Титаника». — Эта переписка содержала якобы девять сообщений по электронной почте, которые мы сфабриковали, подделав «цифровые следы»: дату отправления и данные сервера. И отправили по электронке редактору политического отдела «Бильд».

Якобы переписка Кюнерта с русскими хакерами.

Дальнейшее вам известно. Крупнейшая в Германии газета «Бильд» без лишних проверок напечатала наспех состряпанный фейк, навесив на политических оппонентов действующей власти (в лице Кевина Кюнерта и «Молодых социалистов») ярлык национал-предателей. Дескать, выступать против коалиционного правительства Меркель-Шульца могут лишь «русские тролли» да местные отщепенцы из числа их наймитов.

И вопрос здесь остаётся только один: а сколько ещё многочисленных псевдодоказательств «подрывной работы Кремля» по обе стороны Атлантики являются такими же шутками интернет-троллей, раздутыми горе-журналистами?