В Подмосковье до -32. МЧС советует жителям области не выходить на улицу ночью

26 Февр. 21:30 2018-02-27T00:56:00+03:00

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Самые сильные холода нынешней зимы пришлись на последние дня февраля - точнее, ночи. В Москве с конца прошлой недели по ночам подмораживает до -19...-21, по области до -29...-30. Днем тоже морозно, около -15 градусов, спасает солнце и отсутствие ветра.

- Во вторник и среду, 27 - 28 февраля, стужа лишь усилится. Ночью в Подмосковье возможны -32 градуса, - сообщила "Комсомолке" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В МЧС даже посоветовали жителям Московской области по возможности не выходить на улицу в ночные часы. А если все же придется, то перед выходом из дома стоит защитить кожу от холода с помощью жирного крема, а на улице все время двигаться, рекомендуют в МЧС.

Понятно, что большинство москвичей и жителей области по ночам и так дома, спят под теплыми одеялами. Но тут важно вот что: самая низкая температура обычно фиксируется не в полночь и не два - три часа ночи, а ранним утром, перед рассветом, около 6 - 7 часов. А в это время многие уже начинают на работу выдвигаться, с собаками гулять.

30-градусная холодина в две ближайшие ночи грозит именно Подмосковью. В мегаполисе тоже холодно, на все же гуманнее: в ночь на 27 февраля -22...-24, на 28 февраля -20..-22 градуса.

Днем во вторник -13...-18, в среду -10...-15 градусов, переменная облачность, возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре России.

А с четверга-то уже весна! Всего пара дней до нее осталась. Когда потеплеет?

- В первые дни календарной весны морозы ослабеют: 1 - 4 марта по ночам -17...-22 градуса, днем в четверг -7...-12, в пятницу и выходные дни -5...-10, - рассказывает Татьяна Позднякова. - Однако усилится ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду, погода станет облачной - так что по ощущениям будет также холодно, как и сейчас. Резкого повышения температуры, оттепели, настоящей весенней погоды не видно даже в предварительным прогнозах. Морозы будут отступать постепенно.

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