2018-02-22T20:58:07+03:00
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Один — серый, другой — Белый

Россияне могут встретить на улице комика Руслана Белого, он ведет юмористическое трэвел-шоу [видео]
Егор АРЕФЬЕВ
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Резидент шоу Stand Up Руслан БелыйРезидент шоу Stand Up Руслан Белый
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Фраза «говорят, в городе завелся комик» теперь будет пугать жителей российской провинции. Ведь резидент шоу Stand Up Руслан Белый отправился в путешествие из Москвы в Петербург, а еще — родной Воронеж, Самару, Казань, Волгоград, Челябинск и другие города.

Нет, он не культивирует футбол в преддверии чемпионата мира по футболу. Наоборот. Белый ударит юмором по стране. И будет шутить про Россию. Только не из Москвы, как раньше, а из самой настоящей, глубинной России. Приезжает в город — знакомится со спецификой и колоритом, языком и культурой, общается с народом, а потом делает выводы и вечером выдает свежий стендап со сцены местного клуба. Называется проект «Комик в городе».

Руслан обещает не издеваться над пороками или особенностями местных жителей и работать аккуратно.

— Первая претензия к Питеру — ветер, — размышляет комик. — Он выдувает душу! Приезжаешь духовно просветиться, в итоге — духовно простудился. Вернулся в Москву — вся душа в соплях.

«Комик в городе», ТНТ, с 4 марта, 20.00

"Комик в городе": сколько городов?.Однажды Руслан Белый заскучал в Москве. Он взял микрофон, стойку и поехал стебать города России. Из этого получилось новое шоу Комик в городе . Все шутки основаны на местных темах и фактах.

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