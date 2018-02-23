2018-02-23T12:46:54+03:00
Звезды

Виктор Дробыш избил Настасью Самбурскую

Актриса сама опубликовала видео избиения в инстаграме
Ольга АНТОНОВА
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Самбурская опубликовала в сети видео, где продюсер Виктор Дробыш на повышенных тонах объясняет подопечной, что под фонограмму петь запрещено. Фото: instagram.com/samburskayaСамбурская опубликовала в сети видео, где продюсер Виктор Дробыш на повышенных тонах объясняет подопечной, что под фонограмму петь запрещено. Фото: instagram.com/samburskaya
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Настасья Самбурская и чувство меры всегда были параллельными прямыми. Девушка-скандал нередко эпатирует публику своими смелыми выходками и не менее эстравагантными поступками, но никогда до этого итогом их не становилось рукоприкладство. Накануне Самбурская опубликовала в сети видео, где продюсер Виктор Дробыш на повышенных тонах объясняет подопечной, что под фонограмму петь запрещено и бьет ее по лицу.

Действие разворачивается в коридоре: на кадрах артистка бежит за продюсером, просит 500 рублей, в ответ музыкант резко отвечает ей и наносит сильный удар в нос. После этого Самбурская падает на пол, рыдая. Однако в конце ролика Настасья все-таки «раскалывается» и начинает смеяться. Не все поклонники оценили шутку продюсера и актрисы. «Что это было?», «Натурально», «Дикость», «Так правдоподобно, мне даже больно стало», «Мерзкая», «Жестокость не люблю, даже в шутках», «Жесть», «Я два раза пересматривала, чтобы понять», – прокомментировали видео пользователи Сети.

«Как так... За 500 рублей, такая жестокость», – поделилась с фанатами Настасья.

samburskayasamburskaya
@vdrobysh Ну как так... за 500рублей, такая жестокость
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Надо отметить, что не прошло и месяца как журналисты писали про скандал, главной героиней которого также стала Самбурская. Как ведущая программы «Ревизорро» актриса вместе со съемочной группой отправилась в Нижний Новгород, чтобы проверить несколько ресторанов.

В одном из кафе на актрису и ее команду напал владелец общепита. «Я не ожидала конфликта, думала, что это может произойти в других обстоятельствах, но не тогда, когда мы действуем в рамках закона. При проверке кафе нападающий явно почувствовал свою безнаказанность и начал всех бить. Я в тот момент думала, что уйду, если только и меня побьют», - призналась Самбурская после происшетсвия. – Но меня, к счастью, не тронули».

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