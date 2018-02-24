Почему Рамзан Кадыров проклял Сталина

СЕГОДНЯ 00:11 2018-02-24T00:27:48+03:00

Известный журналист Максим Шевченко сказал «КП», что у чеченцев есть право не любить Иосифа Виссарионовича

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Вновь вспыхнули страсти вокруг "отца народов" Иосифа Сталина. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его тиранов, вспоминая о депортации чеченского народа в 1944-м году.

«Ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа», — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Однако известный журналист Максим Шевченко уверен, что у чеченцев есть право на такие слова.

- Чеченцы, ингуши, карачаевцы, крымские татары имеют право не любить Сталина, - поделился с "КП" Шевченко. - Это полное их право. Потому что в ходе великой войны, когда погибли десятки миллионов людей, эти народы лишили их Родины. Лишили достаточно жестоко. Поэтому они имеют полное право Сталина ненавидеть. И доказывать им, что Сталин имеет какие-то нюансы - излишний труд. Но для всего остального пространства, за рамками этих народов, лишенных родины, деяния Сталина можно оценивать более взвешенно и объективно.

А вот коммунисты посоветовали Кадырову проклясть еще и Бориса Ельцина.

- Понятно, почему у него жесткое отношение к Сталину, - рассказал "КП" лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. - Сталин принял ряд жестких решений в отношении кавказского народа, которые, наверно, были ошибкой. Чеченский народ тогда очень пострадал. Но нужно понимать, что Иосиф Виссарионович принимал решения из той ситуации, которая тогда складывалась. Поэтому мы Сталина тираном не считаем, мы считаем его великим государственником. Просто из чудовищных решений он выбирал наименьшее зло. И тут Кадыров все же не справедлив. Да, чеченский народ пострадал. Но разве Ельцин поступил с чеченцами менее жестко, чем Сталин? Да, из-за депортации многие пострадали. Но было бы справедливо, если бы Кадыров проклял и Бориса Ельцина.

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