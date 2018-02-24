Григорий Родченков дал интервью в маске британским СМИ

СЕГОДНЯ 09:45 2018-02-24T09:46:35+03:00

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Беглый информатор ВАДА и бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков снова дал интервью в западных СМИ. Но если совсем недавно он показал всему миру в эфире американского канала CBS свое изменившееся после пластической операции лицо, то вот у британского BBC не вышло такого трюка. Чтобы дать интервью англичанам, Григорий Родченков предстал в образе ниндзя - черные очки, черная балаклава, которая закрывает все лицо. Но его все равно выдает голос.

В материале BBC утверждается, что разговор с Григорием Родченковым был записан в секретном месте на территории США. Однако же, некоторое время назад американский New Yorker сообщил, что на время Олимпиады Родченков тайно переехал в один из загородных отелей Лос-Анджелеса. Там он находится под усиленной охраной, разделяя номер с телохранителями. При этом, он страдает из-за постоянного стресса, который заставляет его то и дело тянуться к холодильнику в поисках еды, особенно - борща! Следствием чего стал округляющийся живот Родченкова - информатор ВАДА стал набирать лишний вес.

В своем интервью Родченков в очередной раз сыпал проклятиями в сторону России, говорил о том, что его преследуют. Но главное, бывший босс Московской антидопинговой лаборатории выдал фразу:

- Это самый важный момент в истории Международного олимпийского комитета. Он должен показать, насколько МОК тверд в своей борьбе против допинга. Российские чиновники предоставляли неправдивую информацию в суде – и если флаг все равно разрешат, то это будет худшее решение. Олимпиада может умереть.

Григорий Родченков во время интервью. Фото: стоп-кадр BBC.

Эта часть интервью не вызвала никакого подозрения у британского журналиста. Хотя еще месяц назад Родченков во время слушаний в Спортивном арбитражном суде Родченков заявил, что будет давать показания только по видеосвязи с закрытым лицом. Но это не помешало ему появиться после поражения в CAS на американском канале с открктым лицом, которое изменилось после пластической операции. Никаких уточняющих вопросов Родченкову не задали. А он, в свою очередь, вновь раскритиковал МОК:

- МОК фальсифицируют борьбу с допингом. МОК и Олимпийские игры находятся в глубочайшем кризисе. Необходимы реформы. Нужно сделать несколько вещей, в первую очередь – увеличить финансирование борьбы с допингом.

И лучший способ победы над допингом, как следует из утверждений Родченкова - развязать руки ВАДА, дав им еще больше полномочий.

Напомним, что на территории России беглый информатор ВАДА уже является фигурантом уголовных дел. Но он находится в бегах, продолжая из США "мелко пакостить" своими новыми бездоказательными заявлениями и нелогичными появлениями в СМИ.