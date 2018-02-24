2018-02-24T12:01:07+03:00
Спорт

Александр Большунов принес сборной России серебро в лыжном марафоне Олимпиады в Пхенчхане

На последних метрах дистанции в 50 километров его опередил финн Иво Нисканен, а вот Андрей Ларьков занял третье место
Евгений НЕСЫНСергей КИРИЛЛОВ
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Александр Большунов на дистанции гонки в 50 км.Александр Большунов на дистанции гонки в 50 км.Фото: REUTERS
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Российский лыжник Александр Большунов занял второе место на Олимпиаде в Пхенчхане в лыжной гонке на 50 клометров. А еще один наш спортсмен, Андрей Ларьяков, занял третье место, оставив позади норвежских гонщиков.

Гонка развивалась очень драматично и Большунов достаточно большую часть гонки лидировал, нагнав финна Иво Нисканена. И на отметке примерно в 48,9 километра Нисканен рванул вперед, обогнав российского лыжника. Александр Большунов занял второе место, а вот Ларьков, добавив хода на финише марафона, смог вырвать у канадца Алекса Харви и группы норвежцев бронзовую медаль!

Трио лучших спортсменов по итогам гонки на 50 километров. Фото: REUTERS

Трио лучших спортсменов по итогам гонки на 50 километров.Фото: REUTERS

Нисканен прошел дистанцию за 2 часа 8 минут и 22,1 секунды. Наш Большунов занял второе место, проиграв финну 18,7 секунды. Андрей Ларьков с отставанием 2 минуты 37,5 секунды - третий.

Что примечательно, канадский лыжник Алекс Харви в последние годы прославился в спортивном мире как один из главных критиканов российских атлетов. И на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане на финише марафонской дистанции он проиграл россиянину Ларькову.

Александр Большунов - второй в лыжной гонке на 50 километров. После финиша он с досады ударил палкой по снегу. Фото: REUTERS

Александр Большунов - второй в лыжной гонке на 50 километров. После финиша он с досады ударил палкой по снегу.Фото: REUTERS

У сборной России теперь становится в общекомандном зачете 16 медалей - 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых. Из 16 наград половина, 8 штук, на счету лыжников.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Большунов упустил золото, совершив детскую ошибку

Лыжник Александр Большунов на финише марафона был крайне расстроен, хотя "серебро" молодого брянского спортсмена - большой успех. Тем ни менее, тренер спортсмена считает, что Александр мог взять и золото, если бы не детская ошибка при смене лыж. Верней, Большунов перед последним кругом их не поменял, и финский гонщик, сменивший инвентарь, быстро догнал нашего спортсмена и обошёл на финише.

Известный тренер Юрий Бородавко сказал, что разговаривал вчера с Александром и настоятельно рекомендовал ему сменить лыжи, поскольку трасса очень грязная.

Большунов думал, что сможет оторваться от соперника, но тот на чистых лыжах его догнал и, сэкономив силы, ушёл на последних двух километрах вперед.

Но Большунову всего 22 года, и у него все впереди.

Официальные результаты

Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (К). 1. Иво Нисканен (Финляндия) – 2:08.22,1. 2. Александр Большунов – отставание 18,7. 3. Андрей Ларьков – + 2.37,5… 12. Алексей Червоткин – + 4.56,9… 20. Денис Спицов (все – Олимпийские атлеты России) – + 8.02,5.

СЕРГЕЙ Кириллов

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