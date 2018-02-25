Россия - Германия 25 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча финала Олимпиады 2018 в хоккее в Пхенчхахне
Мы дождались этого дня! Впервые с 1998 года хоккеисты сборной России играют в финале Олимпиады. Нашим соперником по решающей игре станет команда Германии, которая сенсационно обошла Канаду в полуфинале. "КП" - о главных моментах предстоящего матча полуфинала Олимпиады 2018 в Пхенчхане.
Статистика личных встреч Россия - Германия 25 февраля 2018
Преимущество в личных встречах на стаороне команды России, она и главный фаворит поединка.
Прогнозы на матч Россия - Германия 25 февраля 2018
Шансы на победу в этой игре более предпочтительны у команды России.
Трансляция матча Россия - Германия 25 февраля 2018
Трансляция матча Россия - Германия 25 февраля 2018 года в прямом эфире на Первом канале в 07:00 по московскому времени.
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