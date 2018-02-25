Россия - Германия 25 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча финала Олимпиады 2018 в хоккее в Пхенчхахне

СЕГОДНЯ 00:00 2018-02-24T15:41:09+03:00

Хоккей, матч Россия - Германия. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч финала турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане

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Мы дождались этого дня! Впервые с 1998 года хоккеисты сборной России играют в финале Олимпиады. Нашим соперником по решающей игре станет команда Германии, которая сенсационно обошла Канаду в полуфинале. "КП" - о главных моментах предстоящего матча полуфинала Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

Статистика личных встреч Россия - Германия 25 февраля 2018

Преимущество в личных встречах на стаороне команды России, она и главный фаворит поединка.

Прогнозы на матч Россия - Германия 25 февраля 2018

Шансы на победу в этой игре более предпочтительны у команды России.

Трансляция матча Россия - Германия 25 февраля 2018

Трансляция матча Россия - Германия 25 февраля 2018 года в прямом эфире на Первом канале в 07:00 по московскому времени.